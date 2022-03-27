"اينوك" تحتفي بـ"ساعة الأرض 2022"

المصدر: دبي- البيان

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احتفت مجموعة اينوك بـ"ساعة الأرض 2022" وذلك في إطار التزام المجموعة الراسخ تجاه التحديات البيئية عبر تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة لتنضم بذلك إلى ملايين الأفراد حول العالم لتعزيز الوعي بظاهرة التغير المناخي.

وأطفأت المجموعة جميع الأنوار غير الأساسية في مبانيها الرئيسية ومنشآتها التشغيلية كافة وجناحها في إكسبو 2020 دبي أمس من الساعة 8:30 مساءً إلى 9:30 مساءً وشمل ذلك الأنوار في الساحات الأمامية لمحطات التزود بالوقود ومنافذ التجزئة ومحطات تبديل الزيوت وغسيل المركبات وأنوار الإعلانات في جميع محطات الخدمة التابعة للمجموعة بما في ذلك محطة الخدمة المستقبلية في إكسبو 2020 دبي الأمر الذي يأتي في إطار جهود المجموعة للمساهمة في تقليل استهلاك الطاقة على امتداد سلسلة عملياتها.

وقال سعادة سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك " انطلاقاً من دورنا كجهة فاعلة متكاملة في قطاع الطاقة ندرك في اينوك أهمية التوفير في استهلاك الطاقة حفاظاً على البيئة من أجل الأجيال القادمة".

وأضاف أن مشاركتنا في ساعة الأرض تعبّر عن التزامنا بزيادة الوعي بتغير المناخ وتؤكّد على دعم اينوك المستمر للمبادرات الخضراء في دولة الإمارات بما في ذلك استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.