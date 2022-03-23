مغنية برودواي الشهيرة راشيل آن غو: انتظروني في إكسبو 26 مارس

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينتظر عشاق المسرح الموسيقي حفلاً لا يُفوّت ستحييه المغنية والممثلة الفلبينية، راشيل آن غو، التي ستضيء حديقة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي، يوم 26 مارس الجاري.



بعد أن حظيت الفنانة الحاصلة على جائزة "ذاسبيان" بأدوار رئيسية في عدد من الإنتاجات المسرحية التي تستمر عروضها لفترة طويلة، بما في ذلك أدوارها في مسرحية ملكة جمال سايغون "ميس سايغون" و"هاميلتون"، أعادت الفنانة العام الماضي صياغة دورها بإتقان لشخصية فانتين في مسرحية البؤساء "لي ميزرابل" في ويست إيند في لندن.



وتعبيراً عن حماسها وشعورها بالفخر للغناء في إكسبو 2020 دبي، قالت راشيل آن غو: "هذا هو العرض الأول لي بعد فترة توقف دامت لعامين، لذلك أنا متحمسة للغاية للغناء أمام آلاف الجماهير، بما فيهم أهل بلدي من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة".



وأضافت: "الرسالة التي أريد أن أنقلها هي رسالة امتنان، فلقد جاءت الجائحة وحلت معها سنوات قليلة قاسية على الجميع، وها نحن قادرون على أن نجتمع مجددا ونغني بصوت واحد – ولا ينبغي أبداً أن نفوت هذه الفرصة".



بدأت راشيل، المتأثرة بموسيقى عمالقة الفن أمثال ويتني هيوستن وماريا كاري وسيلين ديون، مسيرتها الفنية من بوابة المشاركة في العديد من المسابقات الغنائية والفوز بها، وكان أول تلك المسابقات العرض الفلبيني المتنوع والمستمر طويلا "إيت بولغا" في عمر الحادية عشر، قبل أن تفوز بلقب "بطلة الموسم" في مسابقة المواهب الواقعية "سيرش فور أستار" عام 2014.



ستقدم راشيل آن غو بعضا من أهم أغانيها وألحانها المسرحية في حفلها الموسيقي الذي تستضيفه حديقة اليوبيل، في 26 مارس، من الساعة 22:00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة. والدخول متاح مجانا لجميع حاملي تذاكر إكسبو 2020 دبي، لكن يُنصح محبو حضور الحفلات الموسيقية بالوصول مبكرا نظرا لمحدودية الأماكن.