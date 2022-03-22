الجناح الجوي بشرطة دبي يستعرض تجربته لزوار إكسبو

المصدر: دبي - البيان

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يشارك مركز الجناح الجوي بشرطة دبي في فعالية وأنشطة منصة القيادة العامة لشرطة دبي بجناح «فزعة وزارة الداخلية» بإكسبو٢٠٢٠ دبي، عبر استعراضه لزوار إكسبو، الفترات الزمنية التي مر بها المركز، وتعريفهم بالمهام الأمنية والخدمية والإنسانية التي ينفذها.



وعن هذا الشأن قال العقيد المدرب الطيار علي محمد المهيري، مدير مركز الجناح الجوي: إن شرطة دبي تفخر بما وصلت إليه من تقدم وتطور، ومن ممكنات تعمل من خلالها على خدمة المجتمع وتوفير الأمن والأمان له، وتقديم الخدمات بمستوى عالٍ وحرفي وفق أرقى وأعلى المعايير والممارسات العالمية، وإن الجناح الجوي جزء من هذه المنظومة المتكاملة التي تعمل بها شرطة دبي.



وبين العقيد المدرب الطيار علي المهيري، أن زوار إكسبو يمكنهم التعرف إلى طبيعة عمل الجناح الجوي، والمهام التي ينفذها، والأسطول الذي يمتلكه من طائرات عمودية متعددة المهام، من تأسيسه وحتى اللحظة، ويتعرف الزائر إلى أهم التقنيات المستخدمة وتكاملها مع أنظمة القيادة العامة لشرطة دبي وعلى وجه الخصوص مركز القيادة والسيطرة في عملية الإنقاذ الجوي وغيرها من المهام.



من جانبها قالت الملازم الطيار مهرة بن حماد، إن مشاركة الجناح الجوي تتيح للجمهور القيام بتجربة متميزة ورائعة لنظارة الواقع الافتراضي، والتي من خلالها يعيش الواقع الحي لمقصورة القيادة في الطائرات، ومشاهدة المواقع المختلفة فيها من مختلف الزوايا، مشيرة إلى أن اليوم الأول شهد إقبالاً كبيراً من الزوار للاستمتاع ولخوض التجربة.



وأضافت الملازم الطيار مهرة بن حماد: نقوم كذلك باستعراض فيديو عن تاريخ ومواصفات الطائرات التي يستخدمها الجناح، وبدلة الطيار والشعارات وتفاصيلها ومعانيها.