الكونغو .. قلوب من المياه العذبة

المصدر: البيان

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احتفلت جمهورية الكونغو الديمقراطية بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، اليوم الثلاثاء، بحضور فخامة فيليكس أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أقيمت المراسم الرسمية لرفع علمَي دولة الإمارت العربية المتحدة والكونغو في ساحة الوصل، القلب النابض لإكسبو 2020 دبي، مع عزف النشيدين الوطنيين للدولتين. واستمتع زوار الحدث الدولي بعد ذلك بعرض ثقافي خاص، تضمن مجموعة من الأغنيات والرقصات والإيقاعات المستمدة من التراث المشترك للقبائل الأفريقية التي تستوطن هذه الجوهرة المذهلة الواقعة في وسط القارة السمراء، والتي توحد الناس حول المُثُل العليا للحرية والعظمة والقوة.



وتوجه فخامة فيليكس أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، والوفد المرافق له، إلى منصة الأمم في ساحة الوصل، وكان في استقباله كل من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، وسعادة سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، وسعادة نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب المفوض العام لإكسبو 2020 دبي.



وقال فخامة الرئيس تشيلومبو: "تتشرف جمهورية الكونغو الديمقراطية بالمشاركة في إكسبو 2020 دبي، وبعرض إمكاناتها البشرية والثقافية والطبيعية والاقتصادية الهائلة للزوار من جميع أنحاء العالم، حتى يتمكنوا من اكتشاف تراثها بمناسبة هذا الحدث الدولي الكبير، إكسبو 2020 دبي".



وأضاف: "فيما يتعلق بالتحديات البيئية، تظل جمهورية الكونغو الديمقراطية، بغاباتها الاستوائية في حوض الكونغو واحتياطياتها الهائلة من المياه العذبة، دولة تركز على الحلول في مكافحة تغير المناخ. جمهورية الكونغو الديمقراطية مليئة أيضا بالعديد من الموارد الطبيعية اللازمة لتوسيع الصناعة الخضراء العالمية".



وقال معالي الشيخ نهيان: "يعكس جناح جمهورية الكونغو الديمقراطية الأولويات الوطنية للبلاد في مختلف المجالات التي تشمل قطاع الشباب والابتكار والأعمال والقطاع الإبداعي، كما يسلط الضوء على الإمكانات الواعدة لنهر الكونغو فيما يتعلق بالطاقة المتجددة".



وأضاف: "علاقاتنا مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في توسع مستمر على مر السنين عبر مختلف القطاعات، ونحن نهدف إلى استكشاف إمكانات تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة، من أجل تحقيق المنفعة والازدهار المتبادلين لبلدينا".



وبعد إلقاء الكلمات الرسمية في ساحة الوصل، استمتع الحضور بعرض ثقافي ترفيهي، عكس وحدة الشعب الكونغولي بقيمه وتراثه الذي يشكل رمزا لتآزر الفرص والمهارات، حيث قدم راقصون وراقصات مجموعة من الأغنيات والرقصات على إيقاع الطبول، مبرزين التراث المشترك لنحو 450 قبيلة أفريقية في هذه الدولة الواقعة وسط قارة أفريقيا.



وتستمر الاحتفالات باليوم الوطني على مدار اليوم، حيث تستضيف منصة اليوبيل، مساء اليوم، حفلا غنائيا للمغني ومؤلف الأغاني الكونغولي ميتغ غيمس، صاحب العديد من الأغنيات الشهيرة التي حققت نجاحا عالميا واسعا، مثل "بيلا"، و "جمو تيغ"، ما أهله للحصول على جائزة "فيكتور دي لا ميوزيك" الموسيقية في عام 2016، وأكسبه شهرة عالمية.



وسيشارك معالي فرانسوا روبوتا ماسومبوكو ، وزير التنمية الريفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، في منتدى أعمال بشأن المياه، يمثل فعالية رئيسية ضمن أسبوع المياه الذي يستمر حتى 26 مارس، وهو الأسبوع العاشر والأخير ضمن أسابيع الموضوعات التي ينظمها إكسبو 2020 دبي افي إطار برنامج الإنسان وكوكب الأرض.



يتيح جناح جمهورية الكونغو الديمقراطية، الواقع في منطقة الفرص، التعرف إلى الشعب الكونغولي الحيوي والمبدع والمبتكر، والانغماس في الطبيعة الجميلة، والرقص على إيقاع البلاد، أثناء الاستماع إلى موسيقاها المميزة. تصميم الجناح مستوحى من تل النمل الأبيض، ليجسد الروح الجماعية لمجتمع جمهورية الكونغو الديمقراطية.



تمثل الأيام الوطنية والأيام الفخرية في إكسبو 2020 دبي أوقاتا للاحتفال بكل من مشاركينا الدوليين، الذين يزيد عددهم على 200 مشارك، عبر تسليط الضوء على ثقافاتهم وإنجازاتهم، واستعراض أجنحتهم وبرامج فعالياتهم.



يُقام إكسبو 2020 دبي حتى 31 مارس 2022، ويدعو الزوار من جميع أنحاء العالم لنصنع معا عالما جديدا، في احتفال بالإبداع البشري، والابتكار، والتقدم، والثقافة يمتد لستة أشهر.

