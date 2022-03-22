أصوات الحدائق الأندلسية.. فعاليات استثنائية في إكسبو حتى 25 مارس.. عيشوا الدهشة

المصدر: البيان

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يشهد إكسبو 2020 دبي، العديدمن الفعاليات الدولية والثقافية والترفيهية المدهشن خلال الفترة من 22 حتى 25 مارس الجاري، أبرزها:



اليوم الوطني لجمهورية الكونغو الديمقراطية

-مراسم الاحتفال الرسمية، 10:15، ساحة الوصل

- إحاطة إعلامية بقيادة فخامة فيليكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، 11:00، جناح جمهورية الكونغو الديمقراطية



اليوم الوطني لليونان

-مراسم الاحتفال الرسمية، 16:00، ساحة الوصل

- إحاطة إعلامية بقيادة معالي باناجيوتيس بيغرامينوس، نائب رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية، 17:00، جناح اليونان



أسبوع المياه (20-26 مارس)

-يحتفل إكسبو 2020 دبي باليوم العالمي للمياه الذي يصادف يوم 22 مارس، بجدول أعمال حافل بالأنشطة والفعاليات كما هو مبيّن أدناه.



منتدى أعمال المياه

-يسلّط هذا المنتدى الضوء على فرص الأعمال والتقنيات المتطورة، والتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة والمشاركون الدوليون وشركاء إكسبو 2020 فيما يتعلّق بقطاع المياه

- المتحدثون الرئيسيون:

- معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات

- معالي خوسيه لويس أسيرو، نائب وزير المياه والصرف الصحي في كولومبيا

- معالي فرانسوا روبوتا ماسومبوكو، وزير التنمية الريفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية

-حسين فودة، نائب رئيس أول ورئيس الاستدامة في شركة بيبسيكو في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا

- 08:00-15:30، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A جنوب



سلسلة الاستثناءات|اليوم العالمي للمياه 2022 تحت شعار "جعل غير المرئي مرئیا":

-تقدير دور المرأة والفئات المهمشة في إدارة الموارد المائية والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة

-تقود المرأة جهودا غير رسمية لإدارة الموارد المائية وسلوكيات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة على الصعيد العالمي، حيث تضطلع نسبة قليلة من النساء بأدوار تنطوي على اتخاذ قرارات تتعلق بمعالجة مشكلات المياه، وهو وضع يحتاج إلى تسليط الضوء عليه

- 14:00-15:30، جناح المرأة



اليوم العالمي للمياه – الفعالية الرئيسية

-تبحث هذه الفعالية في كيفية تحسين الاستخدام والاستهلاك المستداميْن للمياه، وسبل الحفاظ على موارد المياه للأجيال القادمة عن طريق الابتكار، وجهود النشطاء، والحوكمة، وتغيير السلوكيات

- المتحدثون الرئيسيون:

-معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة

-معالي مارك هاربرز، وزير البنية التحتية والمياه في هولندا

- راجندرا سينغ، ناشط في مجال البيئة والحفاظ على المياه

- 15:30-18:30، ملتقى الإنسان وكوكب الأرض



حلقة نقاشية: سعر المياه: تحليل قيمة المياه لمستقبلنا

-مناقشة تدور حول الابتكارات التقنية، ونماذج الأعمال البديلة، والأشكال الجديدة من التعاون الدولي، لضمان وصول الجميع إلى المياه بشكل أكثر إنصافا ومساواة

- 16:00-18:00، مدرج تيرّا



فعاليات أخرى

-مؤتمر صحفي: رعاية جي 42/بيانات للقائد أبهيلاش تومي في سباق غولدن غلوب 2022

-مؤتمر صحفي للاستماع للإعلان عن رعاية جي 42/ بيانات لأبليهاش تومي في سباق غولدن غلوب 2022

- المتحدثون الرئيسيون هم: القائد أبليهاش تومي وحسن الحوسني، الرئيس التنفيذي لجي 42/ بيانات، وسيتواجد كلا المتحدثان لإجراء الحوارات الصحفية بعد المؤتمر

- 11:00-12:00، غرفة المؤتمرات الصحفية B، مركز إكسبو الإعلامي



نيروز ميرامي

- يمثل نيروز ميرامي عيدا مهما للغاية يُبشر ببداية العام الجديد بالنسبة لشعب الكازاخ. تتيح هذه الفعالية للضيوف فرصة التعرّف على العادات والتقاليد الخاصة بهذا العيد، والانغماس في أجواء احتفالية يحييها عدد من الفنانين المسرحيين الكازاخ

- 11:00، جناح كازاخستان



محاضرة بعنوان "إدراج أهداف التنمية المستدامة ضمن استراتيجيات التعليم العالي: استراتيجية جامعة ميدلسيكس"

-محاضرة للبروفيسور نك بيتش، نائب رئيس جامعة ميدلسيكس في لندن، يتناول فيها إمكانية إدراج الجامعات ومؤسسات التعليم العالي لأهداف التنمية المستدامة ضمن الاستراتيجيات الخاصة بها، مستشهدا بدراسة حالة لاستراتيجية جامعة ميدلسيكس لسنة 2031

-15:00-17:00، جناح دبي العطاء



زيارة لاعبي نادي إيه سي ميلان الإيطالي

-دعوة للمشاركة في جلسة نقاشية حيّة للاعبي نادي إيه سي ميلان الرياضي بقيادة مدرّبه ستيفانو بيولي

-19:00-20:00، حديقة الاحتفالات



حفل ميتغ غيمز الموسيقي

- ميلوديست وعاشق للموسيقى، يعود له الفضل في العديد من الأغاني الشهيرة والتي حققت نجاحا عالميا واسعا مثل: "بيلا"، و "جيه مو تييغ" مما أهله للحصول على جائزة "فيكتور دي لا ميوزيك" الموسيقية في 2016، واكتساب شهرة عالمية

- 20:00- 22:30، منصة اليوبيل



لحظات الحب والسلام يقدمها رضا صادقي|إيران

- دعوة للقاء رضا صادقي، مغني البوب وكاتب الأغاني، الذي يعزف على عدة آلات موسيقية؛ ويعد واحدا من أكثر الفنانيين الإيرانيين شعبية. يمكنكم الاستمتاع بما يقدمه صادقي ومعرفة السبب خلف الإشادة الكبيرة التي يحظى بها بفضل صوته الرائع ومهاراته في كتابة الأغاني

- 20:30-22:30، مسرح دبي ميلينيوم



23 مارس



اليوم الوطني لهايتي

- المراسم الرسمية، 10:15، ساحة الوصل



اليوم الوطني لباكستان

- المراسم الرسمية، 16:15، ساحة الوصل



المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية

- دعوة لإثارة النقاش بين قادة الأعمال بشأن مواضيع تدور حول الإصلاح والتمكين والنمو، بعد عودة فعالياتالمنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية في عام 2022 لدبي، تحت رعاية كريمة منصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"

- 23-24 مارس، 09:00–18:00، مركز دبي للمعارض: القاعة 1 جنوب، الغرف 1-8 جنوب، الجناح 1 جنوب



أسبوع المياه (20-26 مارس)



السبيل إلى المياه|جمهورية التشيك

-يتناول هذا المؤتمر التعليمي واحدة من قضايا كوكب الأرض الحاسمة: نقص المياه النقية في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم. يُنظَّم هذا المؤتمر بالتعاون مع التحالف العالمي للمضخات الحيوية الذكية، وهو كيان دولي يتألّف من جامعات من جميع أنحاء العالم

- 10:00 - 18:00، مدرج تيرّا



العروض التعبيرية لإسحاق هيرنانديز|المكسيك

-دعوة للاستمتاع بهذا العرض الأدائي الراقص والمدهش لأحد أشهر الفنانين المكسيكيين العالميين، النجم اللامع في فن الباليه إسحاق هيرنانديز، الذي حقق ما يحلم به قلة قليلة: حيث أصبح المؤديِ الرئيسي لفرقة الباليه الإنجليزية الوطنية.

- 17:00-19:00، منصة اليوبيل



"صن داون فلو" بمشاركة "إكس يوغا دبي"

-ندعوكم لأخذ نفس عميق والحصول على الليونة عبر حضور جلسة اليوغا هذه، بقيادة المدرب العالمي الشهير باتريك بيتش، وممثلة بوليوود نيها شارما

-جلسة: 17:30-18:30 – الاستقبال والترحيب: 18:30-20:00، ساحة إكسبو الرياضية وحديقة الاحتفالات



أرض الألوان - عاصم أظهر، وأيما بيج، وبيان|باكستان

-ندعوكمللاحتفال بشعب باكستان وثقافتها وتنوعها بحضور هذه الفعالية الختامية لليوم الوطني لباكستان، أرض الألوان، واكتشاف الكنوز الدفينة فيها، التي يستعرضها فيلم وثائقي مميز، يليه عرض يضم مجموعة من الفنانين الموهوبين، منهم عاصم أظهر، وأيما بيج، وبيان

- 20:15 – 23:15، منصة اليوبيل



جيانا نانينى|إيطاليا

-جيانا نانيني هي مغنية وكاتبة أغاني وعازفة إيطالية؛ ومن أبرز أغنياتها أمريكا، وفوتورومانزا، إي ماسكي، وبيلو إي إيمبوسيبل. وحققت الأخيرة نجاحا كبيرا على مستوى أوروبا، في النمسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا

-21:30 - 23:00، مسرح دبي ميلينيوم



24 مارس



اليوم الوطني لناميبيا

-المراسم الرسمية، 10:15، ساحة الوصل



اليوم الوطني لغواتيمالا

- المراسم الرسمية، 16:15، ساحة الوصل



أسبوع المياه (20-26 مارس)



برنامج جناح المرأة|المجلس العالمي للمرأة: التطلّع للمساواة: التصدي لتحديات الوصول إلى موارد المياه

- يناقش قادة الفكر والرؤى وصنّاع التغيير، الكيفية التي يمكن من خلالها جعل مهمة جمع المياه المحلية في البلدان النامية أكثر إنصافا بين الجنسين، ووضع الاستراتيجيات الهادفة لزيادة الدور القيادي للمرأة في الاقتصاد الأزرق

- 15:00-16:30، جناح المرأة



سلسلة تأثير إكسبو لايف: "من الطاقة الشمسية إلى الطاقة البشرية"

-دعوة للانضمام إلى جلسة نقاشيّة لمعرفة أهمية توفير مياه الشرب النظيفة للمحتاجين، وإيجاد حلول مبتكرة وميسورة التكلفة لجعل هذه المجتمعات مستقلة فيما يتعلق بالمياه

- 16:00-17:00، جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف



الفعاليات الأخرى



مسيرة جمعية كشافة الإمارات

-مسيرة لفرق الكشافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تشارك فيها 30 فرقة كشافة، وتتخللها العروض الموسيقية والفنية للفرق المشاركة

- 16:00-16:30، شارع القرم، منطقة الاستدامة



جلسة نقاشيّة منصة التصميم الإماراتي (منصة) تحت عنوان "قوة سرد القصص في التصميم"

المشاركون في الجلسة النقاشية:

-كارمن بوينو، نائب المفوَّض العام ومدير الجناح الإسباني

-هند المهيري، مدير الغدير للحِرف الإماراتية

- إيرين هيديجر، رئيسة قسم الفنانين في المختبرات، جامعة الفنون في زيورخ

-16:00-18:00، نادي 2020 من إعمار، الطابق الثاني، بجانب قبةالوصل



الرؤى والرحلات|ناميبيا

-دعوة للانضمام إلى سلسة رائعة من المناقشات التثقيفية والملهِمة والحورات الدافئة التي تعالج الصور النمطية الجنسانية، بينما نمضي قُدما نحو مستقبل أكثر مساواة بين الجنسين، حيث ستنضم السيدة مونيكا غينغوس، السيدة الأولى لناميبيا، إلى المناقشة.

- 18:00-19:00، جناح المرأة



لويزا وينك

- فنانة موسيقى البوب البرازيلية لويزا وينك تعود إلى إكسبو 2020 دبي، بعرض جديد مفعم بالطاقة والحيوية، حيث ستقدم باقة من أجمل الأغاني للفنانين: دوا ليبا، وبيونسيه، أنيتا، لويزا سونزا، إضافة إلى نخبة من أغنياتها الأصلية

-17:00-18:00، مسرح دبي ميلينيوم



عرض الفنون الفيتنامية|فيتنام

-دعوة للاحتفال بالفنون والثقافة الجميلة التي تتمتع بها هذه البلاد الرائعة. فضلا عن عرض عدد كبير من الفنون التقليدية والمنتجات الحرفية التي تفتخر فيتنام بإنتاجها، ويتخللها تقديم العروض الموسيقية التقليدية

- 19:00-21:00، مسرح دبي ميلينيوم



إيه. آر. رحمان

-سيعتلي الموسيقار إيه. آر. رحمان، الحائز جائزتي الأوسكار والغرامي، خشبة المسرح لأحياء حفل موسيقي خاص

- 19:00-23:00، منصة اليوبيل



حمزة هوساوي

- ندعوكم للاستمتاع بإيقاعات هذا الفنان السعودي الرائد في مجال موسيقى الآر أند بي، وهو واحد من أوائل فناني موسيقى الآر أند بي في المملكة العربية السعودية

- 22:00-23:00، مسرح دبي ميلينيوم



25 مارس



أسبوع المياه (20-26 مارس)



الإمارات تبتكر: يوم المياه العالمي 2022

- تهدف هذه الفعالية إلى زيادة الوعي بأهمية المياه الجوفية وكيفية الحفاظ عليها وتوعية أفراد المجتمع بالأساليب المختلفة المتبعة لحمايتها والحفاظ عليها

-10:00-12:00 ، منتدى الفرص



مؤتمر الأنهار العابرة للحدود | من التحديات إلى الفرص

-يجمع هذا المؤتمر خبراء من غينيا وأوروبا والشرق الأوسط وأستراليا وأمريكا اللاتينية ومنطقة ميكونغ لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه إدارة المسائل المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود

- 10:00-15:00، مركز دبي للمعارض ، القاعة 2A جنوب



فعاليات أخرى



الحصول على توقيع بيترا فلهوفا

- دعوة لمقابلة السلوفاكية بيترا فلهوفا، الحاصلة على الميدالية الذهبية في التزلج على جبال الألب، في أولمبياد بكين 2022 - "رحلتي إلى الذهبية الأولمبية والترويج لمنتجعات التزلج في سلوفاكيا"

- 17:00، جناح سلوفاكيا



جيوفاني سوليما | إيطاليا

- فرقة مبتكرة تضم أكثر من 100 تشيلو، أسسها جيوفاني سوليما وإنريكو ميلوتسي، وهما ملحنان ومنسقان وقائدا أوركسترا وعازفا تشيلو، قدما عروضهما في شتى أنحاء العالم

- 18:00-20:00، مسرح دبي ميلينيوم



أصوات الحدائق الأندلسية | المغرب

-حفل موسيقي يصدح بأقدم وأهم مقطوعات الموسيقى العربية الأندلسية والغرناطية التقليدية، مع عروض من أوركسترا فاس والفنانة نبيلة مع.

- 21:00-23:15، مسرح دبي ميلينيوم



جيسون ديرولو

-جيسون ديرولو، المغني وكاتب الأغاني والراقص الأمريكي، الذي باع أكثر من 30 مليون أغنية منفردة، منها أغنية "ويغل" و"توك ديرتي" و"إن ماي هيد"، سيحيي حفلا حيا في إكسبو 2020 دبي

- 22:00-23:00، منصة اليوبيل



دي جيه ستو لوري

-ستو لوري منسق أغانٍ ومنتج ينحدر من غلاسكو. يتمتع بخلفية موسيقية قوية وبخبرة تمتد لأكثر من عشر سنوات في أماكن مختلفة حول العالم

-23:45-00:45، مسرح دبي ميلينيوم

