"فول" و"اف".. فعاليات ممتعة اليوم في إكسبوا.. أهلا بالزوار

المصدر: البيان

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يتواصل الفرح في إكسبو 2020 دبي الذي يقدم لزواره كل ما هو استثنائي ومميز وجديد، حيث سيحظى زوار إالحدث الدولي اليوم (السبت) بالعديد من الفعاليات الدولية والترفيهية والرياضية والفنية الممتعة، أبرزها:



اليوم الوطني للكُرسي الرسولي

- 10:15، ساحة الوصل

- 11:00، إحاطة إعلامية، جناح الكرسي الرسولي



اليوم الوطني لكندا

- 16:15، ساحة الوصل



الحفل الموسيقي الرئيسي بمناسبة اليوم الوطني لكندا

-سيشارك كوكبة من أشهر الفنانين العالميين ماري ماي، وفرقة الثنائي نيون دريمز، والفنان داني العريضي، والفنان جيسي غراندمونت، والعازف الكندي زاندر هوارد سكوت، وكاردياك، وفريق ارتسرك، ومقره نونافات، متصدرين الاحتفال باليوم الوطني لكندا؛ وسيضيفون أجواء موسيقية متنوعة من الروك والبوب والموسيقى الديناميكية المختلطة

- 18:00-01:00، حديقة الاحتفالات



تحدي التنظيف الرقمي مع جناح أستونيا (19-20 مارس)

-الجميع مدعوون للمشاركة في التحدي لحذف البيانات والملفات غير الضرورية، مثل الصور ومقاطع الفيديو المكررة، من أجهزتهم وذلك لتخفيض بصمتهم الكربونية والحد من الاحتباس الحراري. لتسجيل النتائج يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.expo.digitalcleanupday.org واستخدام الوسوم التالية: #digitalcleanupday #letsdoitworld #cooldowntheplanet



جلسة لياقة خاصة بنجوم بوليوود

- تضم جلسة اللياقة البدنية المتميزة هذه خمسا من الشخصيات النسائية البوليوودية الأكثر تأثيرا، حيث يناقشن أثناء الجلسة أيديولوجيات اللياقة البدنية والتدريبات المفضلة لديهن. ندعوكم للانضمام إلى ياسمين كاراتشيوالا، وماليكا أرورا، ونيها وعائشة شارما، وشيلبا شيتي.

- 09:30-11:00، 17:00-23:00، ساحة إكسبو الرياضية



إحاطة إعلامية بشأن الأمن الإلكتروني لدولة الإمارات العربية المتحدة

- الإعلان عن تمرين درع الحماية السيبراني الذي سيجري بالتعاون بين مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وإكسبو 2020 دبي، وبدعم من الاتحاد الدولي للاتصالات. تشمل قائمة أبرز المتحدثين: سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات؛ و السيد عادل درويش مدير المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات في المنطقة العربية

- 11:00، مركز إكسبو الإعلامي، الطابق الثاني، قاعة المؤتمرات الإعلامية A



فعاليات ترفيهية



رحلة ميكي وميني السحرية | الولايات المتحدة الأمريكية

-ندعوكم للانطلاق معا ضمن عرض استثنائي جديد! تدعو شركة "ديزني للوجهات الدولية" وجناح الولايات المتحدة الحالمين من جميع الفئات العمرية إلى حضور عرض حصري ساحر وحافل بالإبداع.

- 19:00 - 19:30 و 20:34 - 21:04، مسرح دبي ميلينيوم



سلسلة موسيقى الشارع: ذيس باندانغ ماغنوس

-عشاق الموسيقى على موعد مع أمسية لا تُنسى من موسيقى الشارع في إكسبو 2020 دبي، والاستمتاع بإيقاعات موسيقى الفرق الصاخبة "باندانغ لابيس"، و"ماغنوس هيفن"، و"ذيس باند"

- 21:00-22:30، ساحة الأرض



عرض دافيدو

-يستقبل إكسبو 2020 دبي ملك أفروبيتس المعاصر والمغني وكاتب الأغاني والمنتج دافيدو. وندعوكم للاستمتاع والرقص على إيقاعات أغانيه الفردية الشهيرة مثل

"فول" و"إف"، وغيرها الكثير!

- 21:00-23:00، منصة اليوبيل



حفل موسيقي: نوب | إستونيا

-دعوة للاحتفال معا بأمسية جميلة بمناسبة اليوم الوطني لإستونيا مع مغني البوب إندي-إلكترو نوب، أندريس كوبر، حيث بلغت عدد مرات الاستماع إلى الأغنية التي شكّلت انطلاقته الفنية أكثر من سبعة ملايين مرة على تطبيق سبوتيفاي والذي حصد إشادة كبيرة في مختلف أنحاء أوروبا

-22:00 - 23:30، مسرح دبي ميلينيوم



منسّق الأغاني "دي جيه فيز"

-دعوة للاستماع إلى منسّق الأغاني النيجيري في الجلسات المفتوحة "دي جيه فيز"، الذي يقيم حاليا في كيزا، دبي؛ وهو مضيف على راديو "راي باور إف إم" في لاغوس، نيجيريا

- 23:00 - منتصف الليل، منصة اليوبيل