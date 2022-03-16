قصيدة بصرية بكل لغات العالم.. معرض صور يجسد نجاح إكسبو المبهر

المصدر: البيان

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يحتفل معرض الصور الفوتوغرافية الذي افتتح أبوابه في جناح الاستدامة في إكسبو 2020 دبي الثلاثاء، بالنجاح المبهِر الذي حققته هذه النسخة من إكسبو الدولي، والذي يُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.



يضم المعرض، الذي يقام تحت عنوان "العالم في مكان واحد"، 27 صورة التقطتها كاميرات 14 من أعضاء فريق المصوّرين الرسمي لإكسبو 2020؛ وتُعرض هذه الصور حتى نهاية شهر مارس الجاري.



وتحتفل 196 جهة مشاركة، بينها دول ومنظمات دولية، بأيامها الوطنية والفخرية في إكسبو 2020 دبي على مدى فترة إقامة الحدث الدولي؛ وقد التقطت عدسات المصوّرين الكثير من الصور التي تعبر عن روح المشاركين وتنوعهم في هذه التجربة الفريدة من نوعها.



وقال بالني موهان، مصوّر حائز جوائز: "في حين أخذتني الكثير من المشروعات التي عملتُ عليها في رحلة في أنحاء العالم لزيارة أماكن جديدة ومقابلة أناس جدد، جمع إكسبو 2020 العالم معا في مكان واحد وآسر بمعنى الكلمة. وكان من الملهم تصوير المزيج الرائع من الناس وثقافاتهم وارتباط بعضهم ببعض في هذه اللحظة من الزمن. أرجو أن ينظر المتفرجون إلى هذا المعرض ويرون تميّز هذه النسخة من إكسبو الدولي ودرجة تجسيدها العالم".



وقالت المصوّرة ولاء الشاعر: "جمع إكسبو 2020 معا أفرادا من جميع أنحاء العالم في مكان واحد مبهِر بصريا وملهِم عاطفيا. لطالما اهتممتُ بقصص الناس، وبحثتُ عن الروابط البشرية الصادقة والنابعة من القلب التي تحدث يوميا في الحدث الرائع هذا".



ومع بقاء حوالى 16 يوما على ختام فعاليات إكسبو 2020 دبي، تُقام المزيد من الفعاليات والأنشطة العالمية المستوى لتضيف البهجة واللحظات التي لا تُمحى من أذهان الجمهور؛ وبالطبع، فإن المصوّرين في إكسبو 2020 دبي لن يفوّتوا آخر فرصة لالتقاط المزيد من الصور وتسجيل الذكريات.

