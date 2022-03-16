مجلس التعاون الخليجي يحتفي بيوم الشرف الخاص في إكسبو

المصدر: البيان

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احتفل مجلس التعاون لدول الخليج العربية بيوم الشرف الخاص به في إكسبو 2020 دبي، يوم الأربعاء (16 مارس)، وذلك بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف.



ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، المفوض العام لإكسبو 2020 بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، وبالأمين العام الأسبق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي.



وبدأ الاحتفال بمراسم رفع علمي دولة الإمارات العربية المتحدة وعلم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على منصة الأمم في ساحة الوصل، وإلقاء كلمات بهذه المناسبة.



وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: "يرتكز محتوى جناح مجلس التعاون على شرح ما تحقق من إنجازات بهوية وقصة واحدة، ويعرض الإرث التاريخي للمجلس والأسس التي قام عليها، والخطط والمشروعات التي تم العمل عليها في مختلف المجالات، بالإضافة الى تطلعات المجلس ومشروعاته المستقبلية".



وأضاف: "إننا ندرك تماماً الدور المهم لمجلس التعاون الخليجي ومؤسساته في توحيد الجهود الهادفة إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دوله الأعضاء في جميع الميادين، ونشيد بجناح مجلس دول التعاون الذي يؤكد على المصير المشترك والرغبة الجادة في المحافظة على الموروث الخليجي، والعمل على تعزيز العلاقات الاستراتيجية والأخوية من أجل مستقبل أفضل".



وقال معالي نايف فلاح مبارك الحجرف: "لقد أثبت مجلس التعاون قدرته على مواجهة الأزمات العالمية، والتغيرات الطارئة، وأصبح مجلس التعاون اليوم ركيزة أساسية للأمن والاستقرار والأمان لأبنائه، وأصبح عنوانا للتنمية الشاملة والرؤى الوطنية الطموحة، الأمر الذي يجعلنا أمام مسؤولية كبيرة لمواصلة هذا البناء العظيم والحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال المسيرة المباركة، وكلنا ثقة بسواعد شبابنا وبناتنا الذين نفاخر على قدرتهم في تحقيق الإنجازات والنجاحات المتوالية".



وأضاف: "إن احتفالنا اليوم بذكرى مرور واحد وأربعين عاما على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يحمل طابعا خاصا ومتميزا، ولما لا ونحن لشهود عيان على حدث عالمي كبير هو إكسبو 2020 دبي، حيث استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة، وبكل فخر واعتزاز، وبقيادة حكيمة من حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أن تبرهن للعالم أجمع المكانة الكبيرة والمرموقة التي وصلت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة في قدرتها على استضافة وتنظيم الأحداث والمناسبات العالمية بكل كفاءة واقتدار وتميز، فحق لنا في دول المجلس، وحق لنا كخليجيين، الاعتزاز، وحق لأبناء الإمارات الفخر".



وتلا الكلمات عرض فني من إعداد وإشراف جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إكسبو 2020 دبي، لأوبريت "خليجنا واحد"، وقدمت فرقة التلفزيون للفنون عرضا عكس عمق العلاقات بين الدول الست لمجلس التعاون (الإمارات، والسعودية، والبحرين، وعمان، وقطر، والكويت).



وفي هذه المناسبة، تحلق طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الإماراتي عند الساعة الرابعة عصرا للاحتفال بيوم الشرف لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يقام، عند الساعة الرابعة والنصف عصرا، عرض جوي لفرسان الإمارات للمناسبة نفسها. ويمكن للحضور أن يشاهدوا العرض في حديقة اليوبيل، ومنصة البحر في إكسبو 2020 دبي.



ويستقطب جناح مجلس التعاون الواقع في منطقة الفرص زوار إكسبو 2020 من جميع الجنسيات والثقافات، ويتعرف الزوار على محتواه المميز، وشعاره «رؤية موحدة لمستقبل واعد»، الذي يجسد المصير المشترك، ماضياً وحاضراً ومستقبلاً بين دول الخليج العربية.



ويرتكز تصميم محتوى جناح مجلس التعاون في إكسبو 2020 دبي، على العنصر البصري، لشرح ما تحقق من إنجازات خلال مسيرة مجلس التعاون منذ تأسيسه في أبوظبي 25 مايو 1981، ويبرز عدة ركائز أساسية، منها الإرث التاريخي، ودعم وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، والمنجزات، والتنسيق والتكامل، والتطلعات المستقبلية.



وتعتبر الأيام الوطنية والفخرية في إكسبو 2020 دبي لحظات ومناسبات خاصة للاحتفال بكلٍ من مشاركينا الدوليين الذين يزيد عددهم على 200 مشارك وتسليط الضوء على ثقافاتهم وإنجازاتهم واستعراض ما تزخر به أجنحتهم من برامج وعروض ضمن الحدث الدولي.



وتستمر فعاليات إكسبو 2020 دبي حتى 31 مارس 2022، ويدعو الحدث الدولي الزوار من جميع أنحاء كوكب الأرض إلى أن نصنع معا عالما جديدا في احتفال بإبداع البشر وابتكاراتهم وتقدمهم وثقافاتهم على مدار ستة أشهر.

