بولندا تنظم رحلات استكشافية وتاريخية لزوار إكسبو دبي إلى أهم محافظاتها

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختارت جمهورية بولندا 9 محافظات، من أجل تسليط الضوء علي أبرز الفرص الاستثمارية بكل منطقة وتعريف زوار إكسبو بمناطق الجذب السياحي هناك، ضمن فعاليات الجناح في إكسبو 2020 دبي، وعبر 9 معارض منفصلة يستغرق كل واحد منها 3 أيام، يستعرض كل معرض منها حكاية كل ولاية أو محافظة داخل واحدة من أكبر الاقتصادات في أوروبا الوسطى.

وتتميز بولندا بكونها بلداً عامراً بالفرص، وتركز الفكرة الرئيسية لتلك المعارض التي تركز علي المناطق البولندية، لإبراز ثرائها في العديد من الجوانب مثل تفرد الطبيعة، والإمكانات الاقتصادية أو الحداثة، وديناميكية التنمية، علاوة علي تنظيم ورش عمل تعليمية وعروضًا علمية، وعروضًا للطهي لأشهي المأكولات البولندية، ومؤتمرات أعمال حول أبرز الصناعات التي تمثل مجالات: الإبداع والتعليم والابتكار.

وقالت آنا توكالسكا، المسؤول الإعلامي لجناح بولندا في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات / وام / ، إن بولندا اختارت خلال معرضها الرابع، محافظة "بودكارباتسكي"، عاصمتها مدينة جيشوف، واحدة من 16 محافظة تتكون منها بولندا ، وتُعد مثالا نموذجياً لاستخدام الموارد الطبيعية في السباق التكنولوجي، حيث تجمع بين جمال الطبيعة وتطور العلم وأحدث التقنيات وتعتبر تلك المنطقة استثمارية جذابة .

ولفتت إلى أن منطقة "بودكارباتسكي"، تُعد مهد صناعة النفط، باعتبارها منطقة ذات سياق تاريخي على نطاق عالمي، وبه أقدم منجم للنفط الخام في العالم في مدينة بوباركا بمحافظة بودكارباتسكي، كما أن المنطقة تشتهر بالموارد الطبيعية والمنتجات الصحية ومراكز السبا والطين الطبي، والمياه الحرارية.

واستغل المعرض البولندي؛ تلك المناسبة لتسليط الضوء على عدد من الشخصيات التي أثرت في التاريخ الإنساني ومنها "إغناتسي لوكاسيفيتش"، صيدلي بولندي ورائد في مجال الصناعة النفطية، أنشأ في عام 1856 أول مصفاة لـ تكرير النفط في العالم، ومن بين إنجازاته الأخرى اكتشافه لطريقة فصل الكيروسين عن النفط السائل واختراعه الذي غير مصير العالم "مصباح الكيروسين"، وإنتاج أول مصباح شوارع حديث في أوروبا 1853.

وعبر رحلة استكشافية وفنية لزوار إكسبو دبي عبر السهول الشمالية المطلة علي بحر البلطيق، كانت الفرصة مواتية للتعرف علي أبرز المدن بتلك المحافظة بتراثها القديم فكانت مدينة بشيميسل والتي تعتبر أهم المدن لإنتاجات السينما، أما قرية ياسليسكا دخلت التاريخ بسبب فيلم كوربوس كريستي" والمرشح لجائزة الاوسكار في 2019، كما ألهمت جبال بيشتشادي صانعي الأفلام لأكثر من 60 عاماً بسبب الطبيعة البرية والمناظر الجذابة فكان المكان الأفضل لصانعي الأفلام العالمية.

وعن أبرز ما يميز المعرض ضمن فعاليات الجناح بمنطقة التنقل في إكسبو دبي، تجد لوحة مرسومة علي الخشب الذي بحسب مسؤولي الجناح - يتعدي عمره ما يزيد عن مائتي عام، عبارة عن 15 خشبة طول الواحد منها قرابة المترين ونصف، جُمعت كل خشبة منها تمثل منطقة بولندية، تجمعهم تلك "اللوحة المرسومة" التي سجلت في اليونسكو، فضلاً عن معرض لأهم رسومات الفنان "زجيسواف بيكسينكي".

ويشبه الهيكل الخشبي لجناح بولندا في تصميمه الأشجار، ويضم منحوتة متحركة تمثل هجرة الطيور على نطاق واسع من بولندا إلى العالم العربي، كما يسلط الجناح الضوء على الروابط العالمية المتنوعة للبلاد، فضلاً عن دورها باعتبارها منتِجاً رائداً للسلع، ويهدف إلى إلهام العالم واطلاعه على حلول متعددة من أجل مستقبل واع ومستدام.

وتتمحور قصة تصميم جناح بولندا حول دلالة موضوع مشاركتها في إكسبو 2020 دبي وهو: "بولندا: إبداع وحيه الطبيعة"، ويروي الجناح حكاية بولندا في خمسة أجزاء، كلٌ منها متمثل في منطقة من مناطق مبنى الجناح الـ5، ويمكن استكشاف هذه الحكاية عبر سلسلة من التجارب.