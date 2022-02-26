«دا-بانج»..سلمان خان ونجوم السينما الهندية يتألقون في إكسبو

المصدر: البيان

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تألق النجم سلمان خان ومجموعة من أهم نجمات الاستعراض في السينما الهندية على مسرح قاعة مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي، اليوم، ضمن جولة الفيلم الجديد (دا-بانج).



وأبهرت النجمات ساجي مونجريكار، وسوناكشي سينها، وديشا باتاني، وبوجا هيجدي الحضور بتشكيلة من الفقرات الراقصة الرائعة من أفلام هندية شهيرة. وشارك مجموعة كبيرة من راقصي وراقصات الاستعراض في أداء الرقصات.



وتألق بشكل خاص كل من أيوش شارما وغورو راندهوا وكمال خان ومانيش بول، لكن سلمان خان الذي يعرف بلقب (سلطان بوليوود) استحوذ على الاهتمام كاملا، فأسر قلوب الجمهور بتفاعله المحبب وأغنيات من أهم أفلامه، وبينها سلسلة (دا-بانغ).



وجاءت تسمية سلسلة أفلام (دا-بانغ) بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم الذي حمل هذا الاسم أولا عام 2010. وهذه المرة الثانية التي يقام فيها مثل هذا الحدث الكبير في دبي، لتكون بذلك المدينة الأولى التي تستضيفه مرتين.