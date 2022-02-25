إكسبو في أسبوع.. الأيام الوطنية تتصدر المشهد ومواصلة التصدي لتحديات الأمن الغذائي العالمي

المصدر: وام

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واصل إكسبو 2020 دبي خلال الأسبوع الجاري تصديه لتحديات وقضايا الأمن الغذائي العالمي والبحث في سبل تعزيز ونشر تقنيات الابتكار الزراعي، في الوقت الذي تصدرت فيه الاحتفالات بالأيام الوطنية للدول المشاركة مشهد الفعاليات في الحدث العالمي.

وتستعرض وكالة أنباء الإمارات "وام" في تقرير "إكسبو في أسبوع" أبرز الفعاليات والمناسبات التي شهدها الحدث العالمي في أسبوعه الحادي والعشرين.

- "الابتكار الزراعي للمناخ"

أعلنت "مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ"، المبادرة العالمية التي تقودها الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وتحظى بدعم أكثر من 140 شريكا حكوميا وغير حكومي عن هدف جديد لزيادة التزاماتها الاستثمارية من 4 مليارات دولار، التي تم التعهد بها عند إطلاق المبادرة في عام 2021 إلى 8 مليارات دولار بحلول الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ /COP27/ في شرم الشيخ بمصر.

وتم الإعلان عن الهدف الاستثماري الطموح في الاجتماع الوزاري الأول لـ "مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ"، الذي انعقد في إكسبو 2020 دبي، حيث ناقش الشركاء الحكوميون أولويات المبادرة وخططها للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.

- "مستقبل الغذاء"

ناقشت قمة مستقبل الغذاء والمعرض العالمي للتقنيات الزراعية والابتكار التي عقدت في موقع إكسبو 2020 دبي سبل توحيد الجهود العالمية لتحقيق مستقبل آمن للغذاء، وذلك بحضور عدد من الوزراء وصناع القرار وكبار الشخصيات من الأمم المتحدة والبنك الدولي وغيرهم من الشركاء العالميين الرئيسيين.

وتمثّل قمة مستقبل الغذاء الشراكة الأولى من نوعها في المنطقة بين منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ووزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات ولجنة الأمن الغذائي العالمي.. وأثمرت هذه الشراكة عن إطلاق فعالية أيام الابتكار الغذائي والزراعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز مشاركة القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني في قيادة عمليات التحول المطلوبة في الأنظمة الغذائية والزراعية في المنطقة.

- "حوار الحالمين"

أطلق جناح الإمارات في إكسبو 2020 دبي سلسلة "حوار الحالمين المنجزين" التي يشارك فيها مبتكرون وروّاد وأصحاب طموح من جميع أنحاء العالم يعملون على ابتكار حلولٍ في مواجهة التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المجالات.

ويعد "حوار الحالمين المنجزين" سلسلة من ستّ حلقات نقاشية، يشارك فيها مبتكرون وروّاد وأصحاب طموح من جميع أنحاء العالم، يعملون على ابتكار حلولٍ في مواجهة التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المجالات، بما في ذلك الابتكار الزراعي، والبيئة وتغيّر المناخ، والأمن الغذائي والمائي، وتمكين الشباب، والاقتصاد الإبداعي، والابتكارات العلمية المستقبلية المستدامة.

- "منتدى قدوة"

استضاف " إكسبو 2020 دبي " منتدى قدوة -PISA للكفاءة العالمية 2022 تحت شعار " جيل واعد لعالم مترابط" بحضور المعلمين وخبراء السياسة الدوليين وصناع القرار وذلك برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

ويهدف المنتدى لمساعدة المعلمين في الإمارات على تحقيق التطوير المهني والعمل بشكل تعاوني وإعداد طلابهم لمواكبة عالم يتسم بالديناميكية والترابط والتنوع والتغيير.

وناقش المنتدى مدى الحاجة الملحة إلى تعزيز الكفاءة العالمية باعتبارها إحدى المهارات الأساسية للقرن الحادي والعشرين وضرورة استكشاف الطرق المثلى للتعليم وصولا إلى أعلى مستويات الكفاءة العالمية داخل الفصول الدراسية وخارجها وتوفير الدعم للتدريس على مستوى النظام بالكامل.

- " مؤتمر عالمي"

انطلقت في " إكسبو 2020 دبي " فعاليات الدورة الثالثة من مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية في وذلك بمشاركة أكثر من 200 شخص من الرؤساء التنفيذيين وقادة الفكر لمجتمع والهيئات والمؤسسات الدولية من جميع أنحاء العالم.

وسلط المؤتمر الضوء على أهمية استثمار الفرص المتاحة لتطوير العمليات والاستفادة مما يمكن أن تقدمه دبي للتمكّن من النمو والتوسع في أعمالها محليا وإقليميا ودوليا، لاسيما وأن المؤتمر ينظم على هامش إكسبو 2020 دبي الذي يوفر منصة مثالية لتوثيق العلاقات والشراكات واستكشاف الفرص.

- " سطح القمر"

شهد إكسبو 2020 دبي الكشف عن تفاصيل الجهود الرامية إلى وضع العمل الفني الرسمي الأول على سطح القمر في إطار مبادرة "خدمات الحمولات التجارية القمرية" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية /NASA CLPS/.

وتم خلال مؤتمر صحافي عقد لهذه الغاية الكشف عن تضافر جهود منظمات عدة متخصصة في صناعة الفضاء مع مساعي ساشا جعفري أحد أشهر الفنانين في العالم من أجل إرسال العمل الفني الأول الرسمي على المستوى العالمي إلى سطح القمر.

- "يوم التأسيس"

احتفل جناح المملكة العربية السعودية بيوم التأسيس، الذي يصادف في 22 فبراير، حيث نظم فعاليات تضمنت عروضاً شعبية وفنوناً تراثية حلقت في سماء الإبداع والحب والولاء، تفاعل معها الجمهور، كما عرض في الشاشات الخارجية والداخلية مقاطع مرئية تتحدث عن يوم التأسيس وقصة هذا اليوم وأثره في النقلة الكبيرة التي شهدتها المملكة في مختلف المجالات.

- " زيارات"

سجل "إكسبو 2020 دبي" 14.719.277 زيارة منذ افتتاحه في الأول من أكتوبر 2021 حتى 21 فبراير الجاري، فيما بلغت أعداد الزيارات الافتراضية عبر المنصات الرقمية أكثر من 145 مليون زيارة مدفوعة بمجموعة من الفعاليات الترفيهية المتاحة عبر منصة "لايف من إكسبو".

" الأيام الوطنية "

احتفل عدد من الدول المشاركة في إكسبو 2020 دبي بأيامها الوطنية، حيث شهد الحدث العالمي الاحتفال باليوم الوطني لكل دولة الكويت، والنرويج، وجمهورية الأوروغواي، وجمهورية جنوب السودان، وجمهورية سانتا لوسيا، وجمهورية مقدونيا الشمالية، وجمهورية مدغشقر، وجمهورية قبرص، وجمهورية مالي.