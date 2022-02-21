لاعبات نادي مانشستر سيتي للمرأة من إكسبو: لا تتراجعي عن حلمك

المصدر: البيان

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نصحت لاعبات نادي مانشستر سيتي الفتيات والسيدات بالسعي وراء تحقيق أهدافهن، ووجهت اللاعبات رسالة للمرأة قالت فيها: "لا تتراجعي عن حلمك، إن قال أحدهم أنك غير قادرة على تحقيقه".

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمها جناح المرأة في إكسبو 2020 دبي، اليوم الأحد، جلسة نقاشية مع لاعبات فريق مانشستر سيتي للسيدات كارين باردسلي، ولورا كومبس وإيسمي مورغان، تحدثن خلالها عن أبرز محطات مسيرتهن الكروية، ومستقبل رياضة كرة القدم النسائية، كما تطرقن إلى مبادرة "#الأهداف_ نفسها" التي أطلقها نادي مانشستر سيتي، والتي تهدف إلى تشجيع المزيد من الشابات، في جميع أنحاء العالم، على لعب كرة القدم.



وقالت كارين باردسلي: "من الرائع أن أكون في فريق مانشستر سيتي للسيدات، فقد قام النادي بالعديد من المبادرات التي تعمل على تشجيع الفتيات المحبات لرياضة كرة القدم على ممارستها، ومبادرة "#الأهداف_ نفسها" التي تهدف إلى كسر التحيز، وأعتقد أنه من المهم حقًا تحدي الصور النمطية، وطرح المزيد من الأسئلة حول الطريقة التي تسير بها الأشياء والطريقة التي يمكن أن تكون عليها، وأتمنى من الجميع مواصلة النضال من أجل تكافؤ الفرص أمام الرجال والنساء، وأود حقًا أن أرى تلك الفجوات تصبح أصغر وأصغر كل عام".



أما عن زيادة اهتمام الفتيات بالانتساب إلى نوادي كرة القدم فقالت باردسلي: "على مدى السنوات العشر الماضية على الأقل في إنجلترا، انتقلت هذه الرياضة من مجرد لعبة شبه احترافية للسيدات إلى لعبة احترافية كاملة، وأعتقد أن المشاركة باتت في ازدياد في جميع أنحاء العالم، ونحن نجتذب اليوم مواهب عظيمة، لذلك يعد هذا أحد المؤشرات الرئيسية على أن الأمور في تحسن مستمر، حيث أصبحت اللعبة اليوم أفضل وأسرع وأقوى، وباتت تجذب الاستثمارات، وتحصل على تغطية إعلامية أكبر".



وفي المقابل قالت لورا كومبس: "لقد انتسبت إلى الفريق منذ ثلاث سنوات، وما شجعني على الانضمام هو ما لاحظته من اهتمام النادي بمبدأ الشمولية، والدعم المقدم للسيدات للعب كرة القدم، وما نراه اليوم مختلف تماما عما رأيناه في الزمن الماضي، فنادي مانشستر سيتي يعطيك حقا شعورا بقيمة الوقت الذي تقضيه فيه، فأنا أتلقى أعلى مستوى من التدريب والاهتمام، فهم يقدرون هذه اللعبة، ومهتمون بجعلها رياضة للنساء والرجال على حد سواء، فكلنا نمتلك نفس الأهداف، وذات الشغف".



وشجعت كومبس الفتيات الهاويات للعب كرة القدم بالتدريب المستمر، وقالت: "لاحقن شغفكن بكرة القدم، وتدربن أينما استطعتن، في الحديقة أو النادي، ولاحقن أحلامكن، وبالتأكيد ستحققن كل ما تتمنينه".



أما إيسمي مورغان فعبرت عن فرحتها بثقة نادي مانشستر سيتي بقدراتها وقالت: "لقد اهتم النادي بكل التفاصيل الصغيرة التي أتاحت لي أن أثبت نفسي كلاعبة محترفة، فقد وثق المدربون بإشراكي في المباريات الكبيرة، وكل لاعب بحاجة إلى فرصة لإثبات قدراته أمام اللاعبين الكبار، وهذا ما طور من مهاراتي".



وأضافت: "شعرت بالانبهار بإكسبو 2020 دبي والرسائل التي يحملها، ابتداء من الشمولية وانتهاء بالمساواة بين الجنسين، فاليوم على سبيل المثال، أعجبني جناح المرأة جدا، لأنه يسلط الضوء على ماضي المرأة وحياتها، والحاضر والمستقبل الذي ينتظرها، كما يتحدث عن المشكلات التي لازالت تواجهها في تحقيق طموحاتها، ولهذا أعتقد أن أهم المشكلات التي تواجه الفتيات الراغبات في لعب كرة القدم، هو عدم توفير الفرصة نفسها لجميع الفتيات في الوصول إلى هذه الرياضة، وأتمنى حقا أن تستطيع النساء من جميع أنحاء العالم تحقيق أحلامهن مهما كانت، وأن يجدن الوسائل التي تسهل لهن ذلك".



ونصحت مورغان الفتيات والسيدات بالسعي وراء تحقيق أهدافهن، وقالت: "لا تتراجعي عن حلمك، إن قال أحدهم أنك غير قادرة على تحقيقه، ولكن كوني على قدر التحدي وتأكدي أن المثابرة والإيمان بقدراتك ستكون كفيلة بإيصالك إلى مبتغاكِ مهما كان صعبا"