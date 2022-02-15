رحلة الهند تسحر مليون زائر في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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استقطب جناح الهند في إكسبو 2020 دبي 1007514 زائراً حتى 13 فبراير الجاري.

وقال بيوش غويال وزير التجارة والصناعة، وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام الذي افتتح جناح الهند في الأول من شهر أكتوبر من العام الماضي، في تغريدة على تويتر، "مليون قلب تنبض بأحلامنا المليارية! إنها لحظات نفتخر بها إذ يمثل جناح الهند في أكسبو 2020 دبي @EXPO2020Dubai علامة فارقة جديدة من حيث عدد الزوّار. فقد سحرت رحلة الهند الجديدة العالم #مليون زائر في جناحا لهند."



من جهته، أعرب سنجاي سودهير، سفير الهند لدى دولة الإمارات العربية المتحدة عت فخره بهذا الإنجاز قائلاً: "إنّه لفخر كبير وشرف عظيم أن نحقّق هذا الإنجاز المهمّ. فقد شكّل جناح الهند أحد الأجنحة الرئيسيّة الأكثر استقطابًا للزوّار في معرض إكسبو 2020 دبي، وحظي باهتمام كبير من الزوار من جميع أنحاء العالم. لقد منحنا المعرض فرصة مذهلة لإبراز براعة الهند في قطاعات النمو الرئيسية بالإضافة إلى تنوعها الثقافي النابض بالحياة. يسلّط جناح الهند الضوء على إرث البلاد ويعرض أوجه التآزر والرؤية المشتركة ونقاط القوة التكميلية بين الهند والإمارات العربية المتحدة. إنني على ثقة تامّة أن المعرض لن يساهم فقط في تقدم البلدين، إنّما سيكون له أيضًا دور بالغ الأهميّة في تقدّم بلدان المنطقة والعالم."



وأضاف "يساعد إكسبو 2020 دبي على استكشاف مجالات جديدة للتعاون يمكن أن تستفيد منها الهيئات الهندية كما يُثبت مكانته كمركز اقتصادي عالمي. وقد عُقد في جناح الهند حتّى الآن أكثر من 800 لقاء جمع الشركات في ما بينها، والحكومات والشركات، والحكومات في ما بينها مع المستثمرين ومختلف الجهات الدوليّة المعنيّة.



ويستضيف جناح الهند حاليا "أسبوع أندرا براديش"، الذي افتتحه صاحب المعالي مكاباتي جوثام ريدي، وزير الصناعة والتجارة وتكنولوجيا المعلومات في حكومة ولاية أندرا براديش، في 11 فبراير، بالإضافة إلى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات العربيّة المتّحدة، وصاحب السعادة الدكتور أحمد البنا سفير الإمارات العربيّة المتّحدة لدى الهند، وصاحب السعادة سنجاي سودهير سفير الهند لدى الإمارات العربيّة المتّحدة.