العمل والعائلة ومستقبلنا .. فعاليات استثنائية اليوم في إكسبو.. أهلاً بالزوار

المصدر: البيان

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يواصل إكسبو 2020 دبي، تقديم كل ما هو استثنائي وجديد لزواره، حيث يشهد الحدث العالمي اليوم (الأحد)، فعاليات دولية وثقافية وفنية وترفيهية ممتعة، أبرزها:



اليوم الوطني لغينيا

- 10:15، ساحة الوصل



اليوم الوطني لسان مارينو

-16:15، ساحة الوصل



حلقة نقاشيّة بشأن الاقتصاد الرقمي العربي

-دعوة للانضمام لجلسة نقاشيّة حيوية مدتها ثلاث ساعات، ترّكز على كيفية تحويل الاقتصاد في العالم العربي إلى اقتصاد رقمي. وستبحث الجلسة سبل دفع المنطقة نحو مستقبل رقمي أكثر استدامة وشمولا لبناء مجتمع عربي متكامل ومبتكِر.

- 10:00-15:00، مدرّج تيرّا



"الإمارات تبتكر" – "تجربة على القمر"

-هل أنتم متحمسون لمعرفة المزيد عن الفضاء؟ ندعوكم للانضمام إلينا من أجل فرصة فريدة لتصبحوا جزءا من أول بعثة طلابية إلى القمر. حيث سترشدكم هذه الجلسة لمعرفة المزيد عن عملية المشاركة في المسابقة الطلابية "تجربة على القمر"

- 11:00-12:00، منتدى الفرص



أسبوع الإمارات للابتكار

-يُلهِم أسبوع الإمارات للابتكار الأجيال الناشئة، ويقود دولة الإمارات العربية المتحدة نحو المستقبل

-من 11-16 فبراير، 15:00-20:00، حديقة الاحتفالات، اليوبيل



زيارة رانبير كابور إلى إكسبو 2020 دبي

- سيحل رانبير كابور، أحد أشهر ممثلي بوليوود، ضيفا على إكسبو 2020، بغرض ابتكار محتوى إبداعي، ولإجراء مقابلة صحفية

-16:00-16:30، منصة اليوبيل



القيادة العالمية:

-العمل والعائلة ومستقبلنا مع معالي ريم الهاشمي وإندرا نويي

-دعوة للانضمام إلى معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي؛ وإندرا نويي، رئيسة مجلس الإدارة والمديرة التنفيذية السابقة لشركة بيبسيكو، في حديث حول ما يلهمهما لإحداث التغيير الإيجابي ويدفعهما إلى تحقيقه.

-17:30-19:00، مسرح دبي ميلينيوم



لماذا؟ المسرحية الموسيقية لشيخار كابور وإيه. آر. رحمان

-أنتم مدعوّون لحضور ومشاهدة هذه المسرحية الغنائية الآسرة التي أطلقها إكسبو 2020 دبي، من إخراج المخرج العالمي شيخار كابور، وتلحين الموسيقار الحائز جوائز غرامي وأوسكار إيه. آر. رحمان

- 20:45 - 20:00، ساحة الوصل



"رباعية باتش وورك الأمريكية" – أداء موسيقي



-استعراض للتنوع الحركي للثقافة المعاصرة عبر إعادة تصوّر الأغاني الخالدة في الذاكرة من التاريخ الأمريكي

- 20:00، جناح الولايات المتحدة

-من 14- 16 فبراير، 17:00-19:00، جناح الولايات المتحدة

كوباتشي وسبتيتو سانتياغيرو | كوبا

-لدى كوباتشي صلة وثيقة بكوبا ورؤية لاستعراض موسيقاها وثقافتها المتنوعة. سيقدمون عرضهم الموسيقي مع سبتيتو سانتياغيرو، الفرقة التي تشّكلت في عام 1995 في سانتياغو دي كوبا

- 20:00-22:00، مسرح دبي ميلينيوم



قرن من أساليب الرقص – أداء موسيقي

-استعراض وتجسيد لأكثر اللحظات تفردا وشهرة في تاريخ تطور الرقص، منذ عشرينات القرن الماضي ووصولا إلى العصر الحديث. كونوا مستعدين لخوض رحلة استكشافية لا تُنسى. وذلك لكون الرقصات المُتنوعة من العقود الماضية ستُرشدنا بينما نتقدم نحو المستقبل

- 22:30-23:00، مسرح دبي ميلينيوم



"كيو تي لونغ" - معرض تصوير فوتوغرافي

-يحتفل "كيو تي لونغ" بالتراث الطبيعي والبشري عبر التصوير الفوتوغرافي. وقد سافر لونغ على مدار نطاق جغرافي هائل، من قمة أكثر الجبال برودة على الأرض إلى قاع البحار الاستوائية

-على مدار أيام الأسبوع حتى 18 فبراير، جناح الولايات المتحدة

