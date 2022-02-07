«جودة الحياة» محور فعالية جامعة الإمارات في إكسبو
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نظم مركز الإمارات لأبحاث السعادة في جامعة الإمارات فعاليات عن جودة الحياة ضمن جناحها المشارك في إكسبو 2020 دبي بحضور موظفي موانئ دبي العالمية.
وقالت نوف الجنيبي مديرة المركز بهذه المناسبة إن جودة الحياة أو علم النفس الإيجابي يساعد الأفراد على الازدهار والنظر لمواطن القوة لديهم لصقلها ليعيشوا حياة بأهداف واضحة وجودة أعلى.
وأوضحت أن جودة الحياة هي المظلة الكبيرة الشاملة لمحاور مختلفة في حياة الفرد وتعتبر السعادة شعورا لحظيا يعتري الفرد لموقف معين .