«جودة الحياة» محور فعالية جامعة الإمارات في إكسبو

المصدر: البيان

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نظم مركز الإمارات لأبحاث السعادة في ‏جامعة الإمارات فعاليات عن جودة الحياة ضمن جناحها المشارك في إكسبو ‏‏2020 دبي بحضور موظفي موانئ ‏دبي العالمية.‏

وقالت نوف الجنيبي مديرة المركز بهذه المناسبة إن ‏جودة الحياة أو علم النفس الإيجابي ‏يساعد الأفراد على الازدهار والنظر لمواطن ‏القوة لديهم لصقلها ‏ليعيشوا حياة بأهداف واضحة وجودة ‏أعلى.‏

وأوضحت أن جودة الحياة هي ‏المظلة الكبيرة الشاملة لمحاور مختلفة في حياة ‏الفرد وتعتبر السعادة شعورا لحظيا يعتري ‏الفرد لموقف معين .