متاهة متوهجة.."دوديكاليس" يحاكي أفلاطون من إكسبو! ماذا يحدث؟

المصدر: البيان

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يستمتع زوار إكسبو 2020 دبي بتجربة فنية فريدة من نوعها، أبدعها مهندسو الهواء، وهي "دوديكاليس لومينيريوم"، التي انطلقت في حديقة الاحتفالات، يوم السبت، من خلال هيكل عملاق قابل للنفخ يتشكل من ثلاث قباب، ومتاهة متوهّجة ملونة في الداخل.



جاءت تسمية "لومينيريوم" بسبب الشكل المكوّن من اثني عشر سطحا، وهو مجسم أفلاطوني ذو 12 وجها مستمد من الأشكال خماسية الأضلاع. تتشكل الألوان المتعددة التي يراها الزوار في الداخل عن طريق انعكاس الضوء الخارجي عبر ألواح بلاستيكية، وتتغيّر وفقا للوقت خلال اليوم، وحالات الطقس المختلفة.



وقال مصمم الهيكل، ألان باركنسون: "يمكنني القول إن الشكل الخارجي يخدع الزوار، ففي كثير من الأحيان يعلقون عند خروجهم لأن الهيكل يبدو أكبر بكثير في الداخل، وهم لا يتوقعون أبدا مدى توهّج الألوان".



أبهر "دوديكاليس" ثلاثة ملايين زائر في 43 دولة، ونظرا لكونه عملا فنيا متنقلا، فهو يتناسب مع موضوع "التنقل" الفرعي في إكسبو 2020 دبي. ويشرح باركنسون: "إن لوميناريا هي تجربة قصيرة الأمد وأساسية في عملنا. هدفنا هو محاولة جعل بصمتنا خفيفة قدر الإمكان".



وأضاف: "أعتقد أن الأشياء سريعة الزوال تتمتع بجمال لا يوجد في الأشياء الدائمة. قد يكون لشروق الشمس أجمل مجموعة من الألوان، ولكن حقيقة أنه سريع الزوال (بغض النظر عن إيحاءات المصورين)، تجعلنا نستمتع أكثر بهذه الظاهرة".



تبدأ أوقات الزيارة في أيام الأسبوع من الساعة 10:00 بتوقيت الإمارات، ليكون آخر موعد للدخول في الساعة 22:00 بتوقيت الإمارات، فيما تبدأ في عطلات نهاية الأسبوع من الساعة 11:00 بتوقيت الإمارات، ليكون آخر موعد للدخول في الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات، ويتاح دخول الهيكل مجانا، فيما يَسهُل دخوله على أصحاب الهمم.