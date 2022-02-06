مولدوفا.. شجرة الحياة

المصدر: البيان

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عبر سجادة "سكورتسا" التي صنعت يدوياً لتعبر عن "شجرة الحياة"Tree of Life ، يدعو جناح جمهورية مولدوفا في إكسبو2020 دبي ، التي تقع في شرق أوروبا ، الزوار إلى مشاهدة صور الطبيعة الخضراء في مولدوفا والاستمتاع بالقصص التقليدية، والملابس الوطنية، والآلات الموسيقية الفريدة من نوعها في منطقة " اكتشف مولدوفا"، والطعام المولدوفي التقليدي وخبرات الطهي في منطقة "تذوق مولدوفا".

وتٌعد سجادة "سكورتسا" المرتكز الرئيسي لموضوع الجناح، والعلامة التجارية الوطنية للدولة، فكل فرع يرمز إلى مفهوم معين؛ فحرف M يرمز للأرض الخصبة التي تتمتع بها مولدوفا، والقلب يمثل الضيافة، والكأس تمثل تقاليد الزجاج، وتمثل الخطوط العمودية في الشجرة الطرق والمعابر التي يتم إنشاؤها في أرجاء مولدوفا ، لذا تعد رمزاً مهماً للثقافة الوطنية.

أما منطقة "استثمر في مولدوفا" فترتكز على شرح بيئة الأعمال في مولدوفا وإمكانية تنمية الأعمال من خلال موقعها المتميز في أوروبا.

4 محاور

ويركّز جناح جمهورية مولدوفا في معرض إكسبو 2020 دبي في منطقة التنقل، على أربعة محاور رئيسة تهدف لاكتشاف فرص الاستثمار والسياحة، والاستمتاع بالأنشطة الفولكلورية المحلية والترفيهية، وعرض المشغولات اليدوية

يتيح الجناح لزوار إكسبو من رواد الأعمال، من استخدام خدمة مخصصة للاتصال مباشرة بفريق وكالة الاستثمار من مولدوفا للإجابة عن الأسئلة النهائية وطلب معلومات محددة، عن أي قطاع يفضله للاستثمار في مولدوفا، خصوصاً في قطاعات تقنية المعلومات والزراعة والتطوير وصناعة السيارات، ومصنعي المعدات الإلكترونيات والبنية التحتية، والمنسوجات والأزياء.، والرسوم الجرافيكية وألعاب الفيديو؛ فضلاً عن مجالات البحث وتطوير المنتجات.

وفى التراث الثقافي تتمتع مولدوفا بتراث ثقافي ثري ذي أهمية كبيرة للسياح، حيث يقدم الجناح لزوار إكسبو معلومات عن 140 موقعاً تاريخياً مثل مواقع التحصينات والقلاع الرومانية، والمجمعات الأثرية وأديرة الكهوف وقصور النبلاء من القرنين التاسع عشر والعشرين، والتي توفر مجموعة متنوعة من مناطق الجذب للزوار في العاصمة «شيسيناو»، فضلاً عن 87 متحفاً ومباني ذات أهمية معمارية خاصة تحوي مجموعات غنية من الفن .

وتمتاز مولدوفا بمزيج من العديد من الجنسيات والثقافات مع العديد من التقاليد واللغات والفولكلور؛ فلديها أكثر من 880 مجموعة موسيقية شعبية ، مما يعكس معظمها التقاليد المتميزة لمقاطعات الناس وأصولهم العرقية.

ويستعرض جناح مولدوفا جدارية «ملتقى الشرق بالغرب»، نظراً لموقعها الذي يعدّ نقطة تقاطع للطرق بين قارتي آسيا وأوروبا، في شمال شبه جزيرة البلقان، ما يجعلها نقطة تقارب جغرافي وثقافي بين العديد من الثقافات والشعوب .

وتشتهر مولدوفا بإنتاج مواد فنون التقنية الافتراضية، وتعتمد على مهن تاريخية مرتبطة بالزارعة لانتشار حقول الزهور، مما يتيح لها إنتاج العسل، إذ يتم إنتاج نحو 6000 طن سنوياً، فضلاً عن مربى الكرز والجوز والسفرجل والتوت، الذي يصدر 90% منه سنوياً.