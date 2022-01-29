إكسبو يرعى مهرجان سباق الهجن 2022

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن إكسبو 2020 دبي رعايته لمهرجان سباق الهجن 2022 المقام في دبي وأبوظبي، وذلك إيماناً من الحدث الدولي بأهمية الرياضة الشعبية، ودورها في الحفاظ على التقاليد والعادات الأصيلة التي يتم توارثها عبر الأجيال في الإمارات.

وتبدأ فعاليات مهرجان سباق الهجن، التي تُقام في إكسبو 2020 دبي، اليوم السبت 29 يناير وحتى 2 فبراير المقبل.

وقال محمد الأنصاري، نائب الرئيس للاتصالات في إكسبو 2020 دبي: "يفخر إكسبو 2020 برعايته لمهرجان سباق الهجن المقامة فعالياته ما بين إمارتي دبي وأبوظبي هذا العام. وإذ تُعد الرياضة نقطة تواصل مهمة عبر المجتمعات، فإن مشاركتنا في هذه السباقات تتيح لنا فرصة أخرى للتواصل مع جماهيرنا الإماراتية، وتسليط الضوء على مزيج فريد من التجارب الثقافية والتعليمية والرياضية التي يطرحها الحدث الدولي.



وأضاف: "إننا نتطلع إلى العمل جنبا إلى جنب مع الاتحاد الإماراتي لسباق الهجن ونادي دبي لسباقات الهجن وإمتاع جماهيرنا بشكل أكبر على مدار الشهرين الأخيرين من إكسبو 2020 دبي".



ويشهد المهرجان فعاليات عدة تُقام عبر مضمار ميدان المرموم لسباقات الهجن في دبي ومضمار الوثبة في أبوظبي، مع إقامة سباقات مفتوحة للجمهور وعرضها على قناتي دبي ريسنج، وياس.



وتُمنَح الجوائز للفائزين بالسباق في إكسبو 2020 دبي خلال احتفالية تُقام في وقت لاحق على مسرح دبي ميلينيوم، حيث سيتم عرض شعار اكسبو 2020 دبي بشكل واضح على جنبات حلبات السباق والأعلام واللافتات أثناء اقامة المهرجان.



ويحتفل إكسبو 2020 دبي بالتقاليد التي تزخر بها دولة الإمارات العربية المتحدة، وأُدرج سباق الهجن ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).



وتستمر فعاليات إكسبو 2020 دبي حتى 31 مارس 2022، ويدعو الحدث الدولي الزوار من جميع أنحاء كوكب الأرض إلى أن نصنع معا عالما جديدا في احتفال بإبداع البشر وابتكاراتهم وتقدمهم وثقافاتهم على مدار ستة أشهر.

