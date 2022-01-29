على طريقة فنون الطهي الشعبية.. بيرو تحتفي بحضارة «الإنكا»

المصدر: البيان

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على طريقة فنون الطهي الشعبية، يحتفي جناح جمهورية البيرو المتواجد في ساحة التنقل في إكسبو 2020 دبي، بالثقافة الشعبية لأميركا الجنوبية، التي يستشفها الزائر من خلال تصميم الجناح المستلهم من الزي التقليدي، وهو نسيج من عباءة «بيروفيه»، اشتهر بها الحرفيون من النسّاجين، وتبهر الزوار بمشاهد من تاريخ وحضارة «الإنكا» ‏أحد أهم الحضارات التي أثمرت إرثاً ثقافياً ما زالت آثاره باقية إلى يومنا هذا.

ويستشف الزائر من خلال المشغولات الفنية المعروضة؛ أن المجتمع البيروفي ثري بالحرف اليدوية، وبرع الحرفيين في أعمال الفخار والصيد والنسيج وصياغة الذهب والفضة، من خلال تنوع يساهم في دفع عجلة الاقتصاد البيروفي.

ويقدم جناح بيرو مفهوم "تايملس بيرو" الذي يسعى إلى ربط الحاضر بالمستقبل وبناء الجسور بين حضارة الموشيكا المدهشة والعالم.

وعبر إكسبو 2020 دبي ، كانت فرصة لتجربة أفضل فنون الطهي التجريبية حيث يكتشف الزوار تاريخ الأطباق النموذجية في بيرو بطريقة تعليمية اذ يقدم جناح بيرو دروس الطهي الرئيسية مع طهاة من مناطق مختلفة من البلاد فيما يقدم "روجير" – أحد مشاهير أريكويبا المعروفة مؤخرًا باسم مدينة تذوق الطعام الإبداعي من قبل اليونسكو – تجربة مميزة لأربع أطباق رئيسية.

وعرض كل من "صوفيا سانغنتي" و"بابلو أوريتا" ضمن فريق الجناح ، أفضل الوجهات السياحية، كما عرضا أرقى العينات والمنتجات الثقافية من مختلف مناطق بيرو من خلال تجربة مختلفة تتيح إمكانية الانغماس الحسي في العديد من مناطق الجذب السياحي والمناظر الطبيعية خاصة غابات الامازون، حيث تُظهر بيرو للعالم - من خلال الوسائل السمعية والبصرية - الجوانب المختلفة للحياة الفنية والثقافية، جنباً إلى جنب مع العروض المتنوعة للمنتجات الزراعية والبحرية والحيوانية والنباتية.

واستعرض الجناح التنوع البيولوجي الغني للبلاد، حيث تمتلك أندر وأعجب الحيوانات، فلديها القرد الصوفي ذو الذيل الأصفر في منطقة الأندير البيروفيه ، والدب الانديزي المعروف بالدب "أبو نظارة" ويشتهر بكونه أكبر الحيوانات التي تقتات علي اللحوم ، فضلاً عن عدد متنوع من الببغاءات والثعابين أبرزها الأناكوندا.

وتزخر غابة الغيوم بتنوع بيئي لا نظير له حيث تنمو المحاصيل الزراعية التي تتميز بجودتها كالكاكاو والقهوة، وتعتبر شجرة الشرينجا مصدرا طبيعيا لصناعة المطاط المستخدم في انتاج الجلود الاصطناعية وتعل الأحذية المطاطية ، إضافة إلي جلود الباينكس النباتية المصنوعة من أوراق الاناناس.

وأتاح جناح بيرو في إكسبو دبي ، لزواره مشاهدة النسخ المقلّدة من مجوهرات اللورد سيبان، تحت اسم "الموشيكاس.. سادة الصحراء" المصنوعة من قبل الحرفيين في منطقة لامباياكي، وعرض التراث الأثري لشمال بيرو والترويج له بهدف تعزيز الثروات الموجودة في قبر اللورد سيبان، وهو الاكتشاف الذي اعتُبر أحد أهم الاكتشافات الأثرية في القرن العشرين ، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى المعلومات القيّمة والتمثيل بالحجم الطبيعي لثقافة النخبة لدى الموشيكا.

وبعد التعرف علي القصص والطقوس الغريبة للأجداد في بيرو، تجد في نهاية الجولة قبعات مزركشة بجميع الأشكال والألوان ، لكل منها استخدام مختلف حسب المناسبة ، فيختار الشخص القبعات الملائمة للمناسبات السعيدة عن الحزينة أو الكرنفالات والاعياد .

يذكر أن بيرو تحتفي بفوزها بثلاث جوائز مهمة في النسخة العالمية من جوائز السفر العالمية 2021 بأمريكا الجنوبية، حيث تم اختيارها كوجهة الطهي الرائدة في العالم لعام 2021، والوجهة الثقافية الرائدة في العالم ، ومنطقة الجذب السياحي الرائد في العالم لعام 2021: ماتشو بيتشو.