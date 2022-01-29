موسيقى "كوارتيت إكسترا أوردنري".. لغة واحدة للشعوب في إكسبو

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استطاعت فرقة "كوارتيت إكسترا أوردنري" أن تجعل من موسيقاها لغة واحدة توحد الشعوب في إكسبو 2020 دبي، حيث استمتع الزوار بمجموعة رائعة من المقطوعات الموسيقية العالمية التي قدمتها الفرقة على مسرح دبي ميلينيوم في إكسبو 2020 دبي.

ويجمع الفرقة الشغف بالموسيقى كلغة واحدة توحد بين الشعوب، في حفل دام لمدة ساعة كاملة، وشكل ذكرى لن تنمحي بسهولة من ذاكرتهم.

وتتكون فرقة "كوارتيت إكسترا أوردنري" من أربعة عازفين اثنين منهما من كندا إلى جانب عازف من الهند وعازف أوروبي، ويشتهرون بتقديم موسيقى الجاز، والروك، والبوب، إلى جانب الموسيقى التقليدية، ويمتلكون أسلوباً استثنائياً يساهم في إضافة المزيد من المتعة على أدائهم الموسيقي.