صدى آمسي.. ماذا بعد؟ .. تعرفوا إلى فعاليات إكسبو حتى 30 يناير

المصدر: البيان

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تنتظر زوار إكسبو 2020 دبي، مجموعة من الفعاليات الدولية والرياضية والفنية والترفيهية الممتعة والمتنوعة خلال الفترة من 26 ولغاية 30 يناير الجاري، أبرزها:



منتدى المجلس الروسي-العربي للأعمال: روسيا

-اليوم الثاني من سلسة الحلقات النقاشيّة: دور رائدات الأعمال في العالم الحديث

-يتضمن قائمة المشاركين ليلى خياط، الرئيسة الفخرية للجمعية العالمية لرائدات الأعمال (أف سي إي أم)

-تضم مجموعة المشاركين وفدا من الرؤساء ورؤساء رابطات الأعمال التجارية النسائية من روسيا و12 بلدا عربيا

- 09:00-18:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A جنوب



سلسلة الاستثناءات| صعود رائدات الأعمال - كيف نكسر الحواجز الجلسة الأولى

- في إطار التزامها الميثاق العالمي للأمم المتحدة، تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة ومبادئ تمكين المرأة (ويبس)، وبنك "سوسيتيه جنرال" سلسة من النقاشات التي تبحث في التحديات، وأفضل الممارسات، والأبحاث، والرؤى من القادة والشركاء ذوي خبرة في المنطقة

-10:15-13:00، جناح المرأة



منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع

-تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تُنظّم هيئة الطرق والمواصلات، وبالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي ومعهد إدارة المشاريع (بي إم آي)، النسخة السابعة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع 2022 تحت شعار (نحو المستقبل) بمشاركة أكثر من 40 متحدثا محليا ودوليا

-26-27 يناير، 09:00-16:00، مركز دبي للمعارض، في القاعات 1A، 1B، 1C جنوب



73 يوماً جمهورية الهند

إحياء ذكرى 26 يناير 1950 عندما دخل دستور الهند حيز التنفيذ

-11:00-12:00 جناح الهند



لايف ساينسز ويلز – تسخير ابتكارات الرعاية الصحية كي تزدهر الأجيال الحالية والمستقبلية

- ستسلط هذه القمة الضوء على الشراكات بين الأوساط الأكاديمية والصناعة والحكومة إلى جانب التركيز على الصحة العقلية والعلوم الرقمية والرعاية الصحية القائمة على القيمة، والطب الدقيق القائم على الرقمية والذكاء الاصطناعي والعلاجات المتقدمة

- 12:00-18:00، جناح المملكة المتحدة



الرقص مع إريك جوتييه

- إريك غوثير، الراقص الرئيسي لباليه شتوتغارت سيترجل في تصميم الرقصات بدعم نشط من الجماهير

- 16:00 -20:00، جناح بادن-فورتمبيرغ



حفل غوادالوبي بينيدا الموسيقي

- دعوة لاكتشاف أو إعادة اكتشاف هذه المطربة الأسطورية، التي تعتبر واحدة من أشهر رموز الموسيقة الشعبية في المكسيك

-16:00-18:00، منصة اليوبيل



شويتا سوبرام وأنوبام ناير

-شويتا سوبرام هي مغنية بلاي باك هندية-كندية، اشتهرت بتقديمها لأغنية جيسون ديرولو "جلابي بيبي"، أما "أنوبام ناير" فهو مؤسس فرقة "روح"، وهي الفرقة الوحيدة على مستوى العالم التي تضم أعضاء من الهند وباكستان

- 21:00- 23:00، مسرح دبي ميلينيوم



الفعاليات المقبلة



27 يناير



اليوم الوطني لجمهورية سلوفاكيا

- 10:15، ساحة الوصل



أسبوع الصحة واللياقة - اليوم الأول



- انتشر الأبطال المجهولون لوباء كوفيد-19 عبر العديد من القطاعات والمناطق الجغرافية، بدءا من الآباء إلى معلمي المدارس إلى عمال الصرف الصحي، حيث تعتبر الأعمال اليومية البطولية هي التي جعلت مجتمعاتنا تتقدم نحو الأمام، حتى في أصعب الأوقات

- سيجمع هذا الحدث الاحتفالي المكون من دورتين أبطال الحياة اليومية لمشاركة قصصهم الملهمة واستلهام أعمال السخاء وتوجيه الشكر والتقدير

- المتحدثون

-جيسي المر، صحفي أول ومضيف

- داير فاروغاس، فنان كولومبي معاصر ومؤسس فرقة "ذا أرت ليسنز"

- 13:00-15:30، مدرج تيرّا



سلسلة تأثير برنامج إكسبو لايف: كسر الحواجز من خلال الطب الرقمي

-دعوة للانضمام إلى حلقة نقاشيّة تسلط الضوء على أهمية دمج العنصر البشري مع التكنلوجيا لكسر الصورة النمطية المحيطة بالصحة العقلية

- 16:00-17:00، جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف



روسيا: منتدى الدواء والرعاية الصحية

-يوفر المنتدى منصة لاستعراض الاكتشافات الطبية، وأحدث المنتجات المبتكرة، كما سيناقش الإصلاحات والتحديات التي واجهتها هذه الصناعة مؤخرا، مع تسليط الضوء على أهمية ابتكار وتطوير علاقات عمل جديدة

- 12:30، جناح روسيا



فعاليات أخرى:



المؤتمر السنوي السابع لـ"صدى آمسي" – ماذا بعد: اتخاذ قراراتي، وامتلاك مخرجاتي

- سيحضر 12 من كبرى الشخصيات فعالية مؤتمر "صدى آمسي"، حيث يجتمع الطلاب عبر سلسلة مدارس المواكب لمناقشة وفهم تحديات بيئة العمل من مهنيين ذوي خبرة من خريجي "آمسي"

- 09:00-16:00، مسرح دبي ميلينيوم



سليزيا – أرض الفرص

-تُعرَض هذه المنطقة الواقعة في أوروبا الوسطى عبر عدسة قوة الفرص الكامنة في التغييرات، والتحوّل، والابتكار فيها، فضلا عن إنجازاتها الاقتصادية، والسياحية، والثقافية

- 11:30 – 15:00، جناح بولندا



الحفل الموسيقي لأوركسترا "إتش تو أو ساوندز أوف ووتر" في ساحة الوصل

- سيسحركم الأداء الرائع لهذه الأوركسترا القادمة من بارغواي، بآلاتها الموسيقية المصنعة من مواد معاد تدويرها تتعلق بالمياه مثل الزجاجات والطبول وخراطيم المياه والأنابيب، لنشر الوعي عن أهمية الاهتمام بالماء

- 16:30، منصة الوصل



أحلام الأندلس – حفل موسيقي يجمع الموسيقى العربية بالإسبانية

-يقدّم السداسي الموسيقي "موسيقى أنتيغوا" بقيادة إدواردو بنياغوا، الحائز جوائز عدة، عرضه الأحدث بعنوان "سوينيو ديل الأندلس" (أحلام الأندلس)

- 17:30 و18:15 و19:00، جناح إسبانيا



دينا ستارز وداني لي

-انغمسوا في هذه التجربة التي تجمع بين الموسيقى والرقص، أولا مع داني لي، مصمم الرقصات الرئيسي الذي سيدهشكم بعرض افتتاحي جامح، متبوعا بأداء دينا ستارز، المغنية الأردنية الصاعدة بقوة والمتأثرة بموسيقى البوب

- 19:00-19:45، مسرح دبي ميلينيوم



المسرحية الموسيقية "لماذا؟" من إخراج شيخار كابور وألحان إيه. آر. رحمان

-تعالوا وشاهدوا هذا المشهد الموسيقي الضخم الذي سيطلقه إكسبو 2020 دبي، من إخراج صانع الأفلام العالمي شيخار كابور، فيما وضع ألحانه الموسيقار الكبير الحائز على عدة جوائز إيه. آر. رحمان

- أسبوعيا (من الخميس إلى الأحد)، حتى 27 فبراير، 20:00-20:45، ساحة الوصل



الحفل الموسيقي ليوجينيا ليون

- استمتعوا بهذا العرض الراقص الثقافي التقليدي الشعبي، القادم من الباراغواي

- 21:30 – 22:30، مسرح دبي ميلينيوم



28 يناير



اليوم الوطني لأندورا

- 16:15، ساحة الوصل



أسبوع الصحة واللياقة – اليوم الثاني:



المرأة في شبه الجزيرة العربية والإسلام: رسم مسار الصحة واللياقة في التاريخ

-فعالية تستعرض قصصا وروايات حقيقية عن الأدوار والتأثيرات الحاسمة والتغييرية التي حظيت بها المرأة من العالم العربي والعالم الإسلامي في مجال دعم الصحة واللياقة على مر التاريخ

-11:00 – 13:00، جناح المرأة



دعوة للتعرّف إلى مبتكِر من برنامج إكسبو لايف – "إيبرس ميد"

- يمكنكم التعرّف إلى فاكوندو نويا، مؤسس مؤسسة "إيبرس ميد" من الأرجنتين. صممت "إيبرس ميد" نعال أحذية ذكية تضم أجهزة استشعار لقياس الضغط والحرارة بفضل خوارزميات في تطبيق على الهاتف الذكي، إذ تراقب قدمَي المريض من أجل تجنب بتر القدم نتيجة مرض السكري

- 14:00 – 14:30، جناح "مبدعون في الخير" من إكسبو لايف



سلسلة تأثير إكسبو لايف: تقنية تحدث تغييرات في مجال الرعاية الصحية

- تستضيف هذه الفعالية حلقة نقاش تستكشف تأثير التقنيات المختلفة على الرعاية الصحية وقدرتها على التغيير

- 16:00 – 17:00، جناح "مبدعون في الخير" من إكسبو لايف



فعاليات أخرى:



حفل موسيقي لكارلوس ماسياس | المكسيك

- يمكنكم الاستماع إلى المغني الموهوب الذي يمثل واحدا من أفضل مؤلفي موسيقى البوليرو والقصائد الغنائية العصرية في المكسيك. حاز هذا الفنان جوائز عدة، منها أربعة ترشيحات لجائزة غرامي اللاتينية، وحصدت قناته على منصة "يوتيوب" أكثر من 120 مليون مشاهدة، ويتبعه نصف مليون شخص على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي

- 18:30 – 19:30، مسرح دبي ميلينيوم



منسق الأغاني "سيف أند ساوند" في إكسبو 2020

- منسق الأغاني "سيف أند ساوند" هو منسق أغانٍ ومؤلف موسيقي حائز جوائز، مكّنته مهاراته وأسلوبه الفريد من تأدية عروض في بعض كبرى فعاليات المنطقة، بما في ذلك عروض إلى جانب فنانين عالميين أمثال فرقة "كولدبلاي"، والمغنية كيتي بيري، والفنان سام سميث، ومغني الراب ترافيس سكوت، والمغني جيسون ديرولو

-19:30 – 20:30 و22:00 – 23:30، منصة اليوبيل



29 يناير



اليوم الوطني لأستراليا

-16:15، ساحة الوصل



أسبوع الصحة واللياقة – اليوم الثالث

-حوار الثقافات | ممارسة الرعاية والاعتناء

- فعالية تبحث المقصود بممارسة الرعاية وكيف يُنظر إلى الاهتمام والاعتناء بشخض ما على نحو مختلف حول العالم

- 16:30 – 18:00، صالة جناح موانئ دبي العالمية



مباراة معرض اليوم الوطني وعيادة كرة القدم الأسترالية

- ستُعقد حلقات عمل دوري كرة القدم الأسترالية في المعلب الرياضي مع نجم كرة القدم الأسترالية البارز بشار حولي، إلى جانب لعب مباريات الكريكت في الفناء الخلفي والألعاب الترفيهية الأسرية الأسترالية

- 14:30، الحديقة الأسترالية "أوسي بارك"



سلسلة الإسقاط من معرض حلم النجوم في جناح أستراليا

- سوف يلي العرض الذي مدته سبع دقائق عرضا ثقافيا قصيرا يشارك فيه بيكر بوي، وميتش تامبو وفرقة رقص من السكان الأصليين

- 18:20، ساحة الوصل



فرقة سيك الموسيقية

- تضم هذه الفرقة الحائزة عدة جوائز أشهر فناني الموسيقى الشعبية المجرية لثلاثة عقود ويجمع أسلوبها الفريد بذكاء بين العناصر المختلفة للموسيقى الشعبية المجرية وموسيقى البوب والروك والموسيقى العالمية.

- 17:30 – 18:30، مسرح دبي ميلينيوم



جيروم ديليجيرو

-جيروم ديليجيرو هو مطرب وكاتب أغاني مقيم في دبي يعمل في مجال الإنتاج وكتابة موسيقى البوب المستقلة التي تٌعزف على نغم أوتار الغيتار. وتتميز كتاباته بمزيج من الأمل وروح التساؤل

- 19:30 – 20:20، منصة اليوبيل



جاكوب كولير

- ندعوك للاستمتاع بالموهبة الرائعة لهذا الموسيقي الشاب – أول فنان بريطاني حائز غرامي عن كل ألبوماته الأربعة الأولى. وقد أدى هذا النجاح إلى تعاون مثمر في مجال الموسيقي ومشجعين من كل حدب وصوب، منهم فرقة كولدبلاي، وتاي دولا ساين

- 21:00 – 22:30، منصة اليوبيل



زسبول بيسني | تانكا سلاسك

- ندعوك لتجربة بانوراما ملونة وديناميكية للفنون الفلكلورية من جميع أنحاء بولندا، حيث يقدم هذا العرض واحدة من أشهر الفرق الفنية في بولندا وخارجها

- 22:00 – 23:00، مسرح دبي ميلينيوم



التوأم موريلو

-دعوة لا تُفوت للاستمتاع بهذا الثنائي الموسيقي الصاعد من هولندا، والذي يبهر مستمعيه من جميع أنحاء العالم بموسيقى فيوتشر هاوس

-23:00 – 00:30، منصة اليوبيل



30 يناير

اليوم الوطني لأرمينيا

- 10:15، ساحة الوصل



الأوركسترا السيمفونية الأرمنية

- تُقدم الأوركسترا أكثر من 50 حفلة موسيقية سنويا، حيث تقدم مقطوعات غنية ومتنوعة تشمل العديد من الأنماط والتنسيقات الموسيقية

- 16:00 – 17:00، منصة الوصل



الألوان الأرمنية

- فرصة للاستمتاع بأداء مفعم بالحيوية والألوان من الرقص الأرمني التقليدي والمعاصر والموسيقى والغناء الجميل. وانسجاما مع طبيعة الأداء، سيرتدي المؤدون أزياء أرمنية تقليدية

- 20:00 – 20:40، مسرح دبي ميلينيوم



أسبوع الصحة واللياقة – اليوم الرابع:



-المجلس العالمي| عالم أوفر صحة-أفراد أوفر صحة: تصميم المساحات التي من شأنها أن تشفي كوكبنا

-ينظر قادة الفكر وأصحاب الرؤى وصانعو التغيير في المخاطر الصحية المرتبطة بالقرب المتزايد بين البشر والطبيعة، ويتساءلون عن كيفية تصميم وبناء مساحات مرنة تتعايش مع الطبيعة وتدعمها

- 16:00 – 18:00، مدرج تيرّا



فعاليات أخرى:

أليرا

-يُقدم الفنان الإماراتي، صاحب الأغاني الناجحة، أليرا عرضا موسيقيا راقصا مذهلا للجمهور، يُجسد فيه العديد من المؤدين أنماطا موسيقية مختلفة وهم يرتدون أجنحة ضخمة

-ألّف أليرا أغنيته "كلنا واحد" المستوحاة من إكسبو 2020 دبي، بعد أن أصدر أول أغنية منفردة له بعنوان "تيك فلايت"

-18:45 – 19:00، مسرح دبي ميلينيوم



كايروكي

-استوحت الفرقة اسمها من كلمتي القاهرة والكاريوكي، حيث دمجت بين الكلمتين، مما يعني أنها تغني جنبا إلى جنب مع القاهرة. أول أغنية ناجحة للفرقة كانت "صوت الحرية"، والتي حققت ملايين المشاهدات على يوتيوب، وحققت الرقم القياسي كواحدة من أكثر مقاطع الفيديو مشاهدة في أقصر فترة زمنية

- 20:30 – 22:00، منصة اليوبيل

