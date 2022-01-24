«سيليزيا .. أرض الفرص».. نبض بولندا في إكسبو

المصدر: البيان، وام

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يحتضن جناح بولندا في معرض إكسبو 2020 دبي، معرض " سيليزيا .. أرض الفرص" خلال الفترة من 27 يناير - 2 فبراير 2022، لتقديم المنطقة من منظور قوة الفرص، وإبراز التغييرات والتحول وفرص الابتكار في منطقة أولسكي، فضلاً عن إمكانية استخدام تلك الإمكانات والاستفادة من إنجازات المنطقة الاقتصادية، والسياحية، والثقافية.

وقالت آنا توكالسكا المسؤول الإعلامي لجناح بولندا: إن "سيليزيا هي مكان يتعايش فيه التقدم والتنمية جنباً إلى جنب مع التقاليد والتاريخ، عبر ثقافة غنية وأصلية تشكلت على مر القرون، تنسجم تمامًا مع الهوية القوية لسكان المنطقة".

وأضافت أن عرض سيليزيا يعتمد على قوة ريادة الأعمال المبتكرة والتقنيات الخضراء في العديد من الموضوعات الرائدة ، بما يتوافق مع الموضوعات الرئيسية للمعرض: التنمية المستقبلية والمستدامة، وتطوير الطاقة المتجددة، والحفاظ على التقاليد في شكل حديث يدمج بين /التصميم ، الحرف اليدوية ، المنتجات الإقليمية والفنانين/ وقوة الابتكار في الطب والتقنيات الجديدة، كجزء من العرض التقديمي للفرص الواعدة بالمنطقة.

وعن أبرز ما يميز المعرض ضمن فعاليات الجناح بمنطقة التنقل في إكسبو دبي ، سيتم تنظيم عروض منوعة لفرقة Śląsk للأغاني، وورش عمل الرقص، فضلاً عن عروض أزياء الدانتيل Koniaków ، وتذوق منتجات سيليزيا ، وورش عمل منوعة وألعاب للأطفال.

ويبدأ العرض الترفيهي بموكب للأطفال يتبعه أداء مسرحي للأطفال بعنوان "ستراتزكي أولسكي"، ستأخذ تلك المسرحية المشاهدين الصغار إلى أرض الأساطير والقصص الشعبية في سيليزيا ، مما تمثل تجربة مسرحية نابضة بالحياة تهدف إلى إشراك الشباب وتثقيفهم، بعدها يبدأ عرض أزياء "زهور كونياكو" وهو عبارة عن مجموعة من الفساتين المصنوعة بتقنية الدانتيل الكروشيه، الفريدة من نوعها في قرية جبلية في سيليزيا، المصنوع يدويًا على أيدي أمهر النساء لأكبر بيوت الأزياء في العالم.

دائماً ما تفاجئنا بولندا ، ذلك البلد الذي يعتبر شعبها هو أعظم مواردها، شعب مبدع، وافر العلم، مفعم بالطاقة والبراعة، وقادر على مواجهة التحديات الجديدة وتحديد الاتجاهات ، لذا يتيح جناح بولندا من خلال فعالية "سيليزيا أرض الفرص"؛ الاستمتاع بالمناظر البانورامية الملونة والديناميكية للفولكلور من جميع مناطق بولندا ، علي أنغام فرقة بولندية للأغنية الوطنية، وأداء من الفرقة البولندية الشهيرة "ستانيسلاف هادينا".

ويمكن للأطفال اكتشاف جمال حياكة الدانتيل ، وهي حرفة تقليدية توارثتها أجيال في مجتمع سيليزيا ، ثم ورشة عمل علمية لمهرجان العلوم السليزية، من أجل بناء وإطلاق المواهب الإبداعية الخاصة بك ، من خلال مهرجان سيليزيا للعلوم، أحد أكبر الأحداث العلمية الشعبية في أوروبا.

وسيتمكن زوار إكسبو من تجربة فريدة لأشهى الأطباق البولندية من "مطبخ سيليزيا" ، حيث يدعوك الجناح لتذوق المنتجات الرائعة، اتبع رغباتك وتعال وانضم إلينا للحصول على عينة مجانية.

يذكر أن الهيكل الخشبي لجناح بولندا يشبه في تصميمه الأشجار، ويضم منحوتة متحركة تمثل هجرة الطيور على نطاق واسع من بولندا إلى العالم العربي، ويسلط الجناح الضوء على الروابط العالمية المتنوعة للبلاد، فضلاً عن دورها باعتبارها منتِجاً رائداً للسلع، ويهدف إلى إلهام العالم واطلاعه على حلول متعددة من أجل مستقبل واع ومستدام.