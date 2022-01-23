الاستثمار في المستقبل.. شراكات واعدة في برامج الهندسة والذكاء الاصطناعي

المصدر: وام

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أكد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الدولية بمصر أن التعاون مع جامعة دبي واعد، من أجل تبادل الخبرات، وعقد شراكات تسمح بتبادل الطلاب والأساتذة وعمل برامج مشتركة في كافة المجالات خاصة في مجالي الهندسة والذكاء الاصطناعي.

وأضاف على هامش جلسة "الاستثمار في المستقبل" التي نظمها الجناح المصري في معرض إكسبو 2020 دبي ضمن فعالياته المستمرة أن فرص الاستثمار في التعليم العالي بجمهورية مصر العربية واعدة ومُلهمة.

ولفت إلى أن فعاليات الجناح المصري إكسبو 2020 دبي تتيح لمصر طرح أفكارها وانجازاتها من مشروعات قومية في البنية التحتية، ومدن ذكية، ومجالات التعليم والصحة، مؤكداً أن التعليم المصري أصبح يواكب التطورات العالمية، وأحدث ما وصلت إليه من برامج دراسية وتعليمية .

وقال الكردي: إن الغرض من الجامعات الحديثة هو تحفيز المجتمع المدني للدخول في مجال التعليم بصفة أساسية، لاستقطاب الطلاب المتميزين والكفاءات، من أجل مواكبة التخصصات التي تحتاجها الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، خاصة وأن فكر تلك الجامعات قائم علي البرامج البيانية وتطبيقات الجيل الرابع، واستخدام التكنولوجيا وتطبيقاتها المختلفة.

وخلص إلى أن الدولة المصرية تحرص على إحداث نقلة نوعية في التعليم العالي على مستوى كافة القطاعات، وفقًا لأعلى المعايير الدولية من خلال التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية التي تقوم بتدريس أحدث البرامج الدراسية، استجابة لاحتياجات أسواق العمل الإقليمية والدولية مستعرضا ما تتميز به جامعة العلمين الدولية وما لديها برنامج في الذكاء الاصطناعي بتخصصاته المختلفة .