سيراليون.. غنى ثقافي وثراء معرفي في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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زارت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.. جناح سيراليون المشارك في إكسبو 2020 دبي واطلعت على ما يتضمنه الجناح من أقسام وما يستعرضه لرواده من تجارب مميزة.

وأشادت معاليها خلال زيارتها للجناح في منطقة الفرص بإكسبو 2020 دبي، بما يشتمل عليه من أركان تقدم بمجموعها صورة مشرقة لسيراليون وعراقة شعبها وغناها الثقافي والمعرفي.

ورحب نيلسون توني مورجن نائب المفوض العام لجناح سيراليون بمعالي جميلة المهيري والوفد المرافق لها، مشيداً بالتنظيم الفريد من نوعه لإكسبو 2020 دبي.

واعتبر مشاركة بلاده في إكسبو فرصة مثالية من خلالها يمكن المضي قدما في فتح المزيد من قنوات التواصل مع مختلف دول العالم.

وخلال جولتها في جناح سيراليون تعرفت معاليها على ما تضمه من موضوعات متنوعة، تقدم للزائر معلومات شاملة عن أبرز ما يميز سيراليون من موارد طبيعية وبشرية وحضارية.