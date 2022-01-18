التفاح البولندي والعلاج بالقراءة.. أجندة اليوم في إكسبو حافلة بالأنشطة.. تابعوها

المصدر: البيان

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يواصل إكسبو 2020 دبي، تقديم البهجة والفرح من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الدولية والثقافية والرياضية والترفيهية الممتعة، ليوم الثلاثاء 18 يناير، وأبرزها:



مؤتمر "جي- ستيك دبي"

_مؤتمر جي-ستيك هو واحد من أكبر المؤتمرات ومساحات التلاقي العالمية لمناقشة الحلول التقنية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

-17-19 يناير، 10:30-17:00، مركز دبي للمعارض



الأسبوع الثقافي في جناح لُكسمبرغ

-سيحل ثمانية نجوم ضيوفا على جناح لُكسمبرغ بمشروعهم المشترك "نريد أن نبقى على ما أصبحنا عليه"، الذي يجسد التعدد والتنوع وتراث لُكسمبرغ

-حتى يوم 20 يناير، 10:00-22:00، جناح لُكسمبرغ



اليوم الوطني لنيكاراغوا

-10:15، ساحة الوصل

-إحاطة إعلامية، 10:55، جناح نيكاراغوا

اليوم الرابع من أسبوع الأهداف العالمية:

-الأهداف العالمية لمنتدى موضوعات الأعمال التجارية

-بمشاركة غرفة تجارة دبي وإستونيا والميثاق العالمي للأمم المتحدة، يسلط المنتدى الضوء ويستعرض فرص الأعمال والتقنيات الحديثة، والتطور الذي حققته الإمارات العربية المتحدة، والمشاركون الدوليون وشركاء إكسبو 2020 فيما يتعلق بالأهداف العالمية



أبرز المتحدثين:

-معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دبي

-ساندا أوجيامبو، المديرة التنفيذية للميثاق العالمي للأمم المتحدة

-إيفا ماريا ليميتس، وزيرة خارجية إستونيا

-12:00-18:00، مركز دبي للمعارض



قمة الماء والغذاء والطاقة

-تعد هذه القمة الثلاثية، بالتعاون مع هولندا والأردن والإمارات العربية المتحدة، أول لقاء من نوعه يوفر منبرا لتبادل المعلومات والممارسات الواعدة والطرق لزيادة أمن المياه والغذاء والطاقة، مع تعزيز السياسات والتعاون الإقليمي والدولي.

أبرز المتحدثين:

-معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة ووزيرة دولة للأمن الغذائي

-جاياثما ويكراماناياكي، مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة للشباب

-معالي الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مصر

-معالي الدكتور محمد عبد الرزاق، وزير الزراعة، بنغلاديش

-18-19 يناير، 11:00-14:30، ملتقى الإنسان وكوكب الأرض



سلسلة الاستثناءات:

-المشتريات المراعية للمنظور الجنساني كاستراتيجية تحويلية لتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة

-مشاركة الممارسات الجيدة والتطلعات في القطاعين الخاص والعام بشأن كيفية إدماج المشتريات المراعية للمنظور الجنساني في مؤسساتهم، وربط المشروعات النسائية بالفرص المتاحة لها، وغيرها من السياسات ذات الصلة لدعم رائدات وسيدات الأعمال

أبرز المتحدثين:

-د. موزة الشحي، مديرة مكتب الاتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي

-سعادة ريم بن كرم، مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة

-جينيفر بلاندوس، خبيرة ريادة الأعمال، هيئة الأمم المتحدة للمرأة

-سعادة فيصل الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإنابة، وزارة الاقتصاد، دولة الإمارات العربية المتحدة

-مهيري مين جارسيا، رئيس مجموعة الشرق الأوسط للطاقة والنقل والبنية التحتية، شركة دينتونز

-جون بلوظية، مستشار قانوني أول، دينتونز

-نهال حشيش، مدير مشتريات أول، شركة بروكتر أند غامبل

-13:30-15:00، جناح المرأة

سلسلة تأثير إكسبو لايف: الابتكار والعناية بصحة المرأة

-حلقة نقاشيّة تبحث في طرق معالجة التحديات التي تواجهها النساء والفتيات للحصول على منتجات صحية جيدة النوعية والتأثيرات السلبية التي تحدثها في حياتهن

أبرز المتحدثين:

-ديانا سييرا، مؤسس شركة بي غيرل، الولايات المتحدة الأمريكية

-تارون بوثرا، مؤسس شركة ساثي، الهند

-16:00-17:00، جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف



المجلس العالمي | توسيع نطاق الثورة لتشمل كل مكتب وكل باب

-يناقش قادة الفكر وأصحاب الرؤى وصنّاع التغيير ما إذا كانت الاقتصادات الناشئة قادرة على جني ثمار الثورة الصناعية الرابعة

-16:00-18:00، مدرج تيرّا



أصواتنا: التغيير مطلوب

-حلقة نقاشيّة مع صانعات للتغيير من نيجيريا قمن بخطوات هامة لإحداث أثر إيجابي كبير من أجل المرأة فيما يتعلق بالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية في نيجيريا وخارجها

-14:00-17:00، قاعة أبوظبي، مركز بيزنس كونكت



"أوبن مايندز"

-عرض تقديمي من قبل منظمة "أوبن مايندز"، وهي منظمة غير حكومية تدعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة عبر زيادة نشر الوعي وتعزيز دمجهم في المجتمع، وتزويد الأسر المحتاجة بخدمات العلاج والفحوصات والتدريب والعلاج

-18:30-20:00، جناح لبنان



أنشطة أخرى:



سلسلة الاستثناءات | رائدات الأعمال الإيطاليات

-فعالية من كارتييه الدولية

-12:00 -13:00، جناح المرأة



قرن من أساليب الرقص

-لمحة عن اللحظات الأبرز في تاريخ تطوّر فن الرقص، من العام 1920 إلى يومنا الحالي

-16:30 -17:00، مسرح دبي ميلينيوم



متجر مؤقت لتذوق العسل من علامة "كومفيتا"

-دعوة لتذوق طعم عسل مانوكا اللذيذ. تقدم علامة عسل مانوكا ذات الشهرة العالمية "كومفيتا". فرصة تذوق عسل فريد في جناح نيوزيلندا. هذه التجربة متاحة مجانا، لكن يتعين الحجز المسبق عبر الرابط الآتي www.nzatexpo.govt.nz/event

-18-19 يناير، 13:00-16:00، جناح نيوزيلندا



التفاح البولندي والعلاج بالقراءة

-جلسات تثقيفية للأطفال تقدمها مارتا توماسزيوسكا

-16:00-19:00، جناح بولندا



إدواردو غيريرو: فارو

-رحلة إلى أنحاء إسبانيا لاستكشاف جاذبية منارات البلاد، مع عرض للفلامنكو مفعم بالطاقة

-20:00-22:00، مسرح دبي ميلينيوم



التسجيل النهائي في النسخة الثانية من سباق إكسبو للركض لغاية 18 يناير

-أول نسخة من سباق إكسبو للركض جذبت 5000 مشاركا، وارتفع عدد المشاركين في النسخة الثانية إلى 10,000 مشارك. ومن المقرر عقد السباق في 22 يناير. ويمكنكم التسجيل في السباق عبر منصة برمير أونلاين، على أن يكون كل قيد خاص بزائر واحد فقط، عبر الرابط التالي: https://www.premieronline.com/event/expo_2020_dubai_run_2_5698