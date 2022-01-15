متعة البريمرليغ في «إكسبو»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تابع زوار «إكسبو 2020 دبي»، وعشاق كرة القدم بشكل خاصّ، قمّة الدوري الإنجليزي الممتاز، التي جمعت مانشستر سيتي وتشلسي، مساء اليوم، عبر شاشة العرض الضخمة في حديقة المهرجان.



واستمتع متابعو المباراة بجملة من الأنشطة الترفيهية والفعاليات المتنوعة، بمشاركة التميمة الرسمية لنادي مانشستر سيتي «مون بيم»، التي أضفت المزيد من أجواء الفرحة والبهجة في قلوب الأطفال، حيث تفاعلوا معها بعفوية وتلقائية، كما حرص العديد من الزوار، على التقاط الصور التذكارية معها.



أطباق



كما استمتع الجمهور بتناول مجموعة من الأطباق اللذيذة والمشروبات النباتية، ضمن مهرجان الطعام النباتي في إكسبو 2020 دبي، وحصل المشجعون الذين يرتدون قميص السيتي خلال الفعالية، على قسيمة مشروب مجانية.



وفي نهاية المباراة، احتفل جمهور السيتي بتحقيق فريقه للفوز على تشلسي بهدف دون رد، ليعزز موقعه في صدارة «البريمرليغ» بـ 56 نقطة.