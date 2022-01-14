مقطوعة «أوركسترا الفردوس» على منصة «أبل ميوزيك»

المصدر: دبي - البيان

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انتقلت مقطوعة موسيقية خالدة لأوركسترا الفردوس قدمت للمرة الأولى في إكسبو 2020 دبي إلى العالم الافتراضي بنشرها على منصة آبل ميوزيك.



والمقطوعة التي يؤديها الفريق الموسيقي، المكون بالكامل من عازفات ماهرات، هي مون لايت سوناتا من تأليف الموسيقار الهولندي الراحل بيتهوفن (1770-1827) وأصبحت الآن جزءاً من منصة آبل الموسيقية الشهيرة التي يقدر عدد مشتركيها بعشرات الملايين.



وقدم أوركسترا الفردوس الذي تشكل على يدي الموسيقار العالمي إيه.آر رحمن تلك المقطوعة للمرة الأولى في إكسبو 2020 دبي في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي، بقيادة ياسمينا صبّاح، وتألقت فيه العازفات تمارا تومانوفيتش على البيانو وأولينا بونبون على الكمان وكسينيا باكنينا على الفيولا.



عرضان



وقدمت أوركسترا الفردوس عرضين آخرين في نوفمبر الماضي، حيث عزفت موسيقى بعض أغاني عالم السينما لكن بطابع محلي، باستخدام آلات وإعدادات موسيقية إقليمية أثناء عرض اليوم الدولي للتسامح.



وأسس إيه. آر رحمن الأوركسترا الفردوس قبل انطلاق الحدث العالمي، ويتشكل من 50 عازفة من 23 جنسية، من أمهر العازفات والموسيقيات المدرّبات على الموسيقى الكلاسيكية والعربية والشعبية، واللواتي يحترفن العزف على آلات موسيقية مختلفة، منها القانون والبزق والعود والتشيللو والكمان والناي.



وقد احتاج الفريق الموسيقي لتدريبات استغرقت ثلاثة أشهر كاملة قبل الظهور للمرة الأولى في إكسبو 2020 دبي.