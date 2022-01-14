«الرقمنة والتنقل» محور اهتمام سويسري خلال أسبوع السفر والاتصال

المصدر: دبي - البيان

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نظم الجناح السويسري في إكسبو 2020 دبي، سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل تماشياً مع «أسبوع السفر والاتصال»، الذي يقام ضمن فعاليات المعرض، مع تركيز على الرقمنة في قطاع التنقل ومفهوم التنقل كخدمة «MaaS»، يجمع الجناح السويسري خبراء من سويسرا والإمارات والمنطقة، لمعالجة التغيرات النموذجية التي يشهدها قطاع النقل وأثرها على التخطيط الحضري.



قال دانتي لاريني، مدير المشروعات لدى شبكة «سويسنيكس» في الجناح السويسري: «غيّرت التكنولوجيا بشكل كامل نظرتنا إلى قطاعي التنقل والمواصلات، حيث أتاح انتشار الهواتف الذكية والتطبيقات، أنماطاً جديدة للوصول إلى وسائل النقل بسهولة وسلاسة، أو لإنجاز عمليات توصيل المنتجات. ومن هنا، يتمثل هدفنا في تسليط الضوء على مشهد التنقل المتطور وأهميته للمجتمعات والمستقبل».



إدارة



ويتولى إدارة أسبوع السفر والاتصال السويسري بشكل رئيسي الفريق وراء برنامج «إيغلاس»، الذي تم تأسيسه من قبل كلية لوزان الاتحادية للعلوم التطبيقية، وجامعة الإمارات، وشركة إصدار تذاكر الهاتف الذكي «فيرتك»، والتي تمثل القطاع الخاص.



وبدوره، قال الدكتور طيب زناتي، عميد كلية تقنية المعلومات بجامعة الإمارات، الذي يترأس الفعالية الخاصة بمفهوم التنقل كخدمة «MaaS»: «من المتوقع أن يُغير مفهوم التنقل كخدمة قواعد اللعبة على مستوى الصناعة، ممهداً الطريق لثورة في قطاع المواصلات. هل وصلنا إلى هذه المرحلة بعد؟ سيقوم الخبراء والمتخصصون رفيعو المستوى المشاركون في ورشة العمل بتحليل الاتجاهات الراهنة، الأفكار المجرّبة، أفضل الممارسات والمنهجيات التحولية لتسليط الأضواء مرة أخرى على مستقبل النقل».



وتوفر «فيرتك» تطبيقاً فعالاً من حيث التكلفة لحلول إصدار التذاكر للمسافرين وهيئات النقل العام والمواصلات، بينما يجمع برنامج «إيجلاس» وجامعة الإمارات ممارسين وأكاديميين من التخصصات ذات الصلة بقضايا الحوكمة الحضرية.



سعادة



من جهتها، قالت الدكتورة فيدا دانكر، التي تُشرف على تنظيم الفعالية وفريق جامعة الإمارات في موقع إكسبو: «سعداء جداً بالتواصل بين جامعة الإمارات كلية لوزان الاتحادية للعلوم التطبيقية والجناح السويسري الذي تحقق من خلال اهتمامهم المشترك بمفهوم التنقل كخدمة، آملين أن يؤدي ذلك إلى تعزيز علاقات تعاون طويلة الأمد في مجال الأبحاث».



وخلال اليوم الأول من الأسبوع، عقد برنامج «إيغلاس» التابع لكلية لوزان الاتحادية للعلوم التطبيقية (EPFL) جلسة نقاشية حول «الكفاءة في التنقل الحضري والخدمات اللوجستية»، وذلك بمشاركة مانغوناث آر إس، مدير «فيرتك» الهند بالتعاون مع «سويسنيكس» الهند. وفي اليوم التالي، عُقد مؤتمر إماراتي سويسري مشترك بعنوان «النظر في التنقل كخدمة عبر السحابة»، بحضور البروفسور ماتياس فينغر، مدير برنامج «إيغلاس» بالتعاون مع جامعة الإمارات وشركة «شندلر».