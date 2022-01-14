ورشة تثقيفية لـ«أمن الطرق» من شرطة أبوظبي

المصدر: دبي - البيان

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نفذت شرطة أبوظبي ورشة تثقيفية عن استراتيجيتها في جعل الطرق أكثر أمناً وذلك في جناح فزعة في إكسبو الدولي 2020 دبي مشيدة باهتمام القيادة الرشيدة بأمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار.



واستعرض المقدم دكتور سالم علي الكتبي المحاضر بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية إجراءات وجهود شرطة أبوظبي في جعل الطرق أكثر أمنًا وسلامة من خلال التدريب المستمر لمواردها البشرية واتباع أفضل الممارسات الدولية.



دور



وتطرق إلى دور الأكاديمية في تقديم التدريب العلمي المتخصص واهتمامها بالتطوير المستمر للمناهج التدريبية لرفع جاهزية عناصر المرور والدوريات.



وأشار إلى جهود نشر الوعي المروري بين الجمهور وتأمين الطرق وفق أفضل المعايير الدولية بالتنسيق المستمر مع الشركاء، ضمن منظومة متكاملة تسهم في خفض نسبة الحوادث المرورية من حيث الكم والكيف.