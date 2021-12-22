لجنة تسيير إكسبو 2020 دبي تؤكد التزامها الثابت باستضافة العالم بأمان

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت لجنة تسيير إكسبو 2020 دبي التزامها الثابت باستضافة العالم بأمان في نسخة استثنائية من إكسبو الدولي، حافلة بالتشويق والمتعة والتعلم. وجاء ذلك في الاجتماع الثالث الذي تعقده اللجنة منذ انطلاق فعاليات الحدث الدولي في الأول من أكتوبر الماضي.



حضر اجتماعَ اللجنة، التي تمثل الدول المشاركة في إكسبو 2020 والبالغ عددها 192 دولة، كلٌ من معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي، ومعالي ديميتري كيركِنتزس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، الهيئة المشرفة على معارض إكسبو الدولية، ورأسه مانويل سالتشلي، المفوَّض العام لسويسرا لدى إكسبو 2020.



وقالت معالي ريم الهاشمي: "مع اقترابنا من إكمال ثلاثة أشهر منذ انطلاق فعالياتنا، وفي ظل ترحيبنا بملايين الناس من جميع أنحاء العالم، يسعدنا ما نلمسه لدى الزوار من إحساس بالفخر، ورغبة بالتعلّم والاستكشاف. وسنواصل العمل على أن تظل صحة جميع الزوار والعاملين وسلامتهم أولويتنا القصوى. وبالتنسيق مع شركائنا على المستويين المحلي والاتحادي على حد سواء، سنستمر في اعتماد نهج استباقي مرن ومبني على الوقائع، لضمان تجربة زائر آمنة لا تُنسى للجميع في إكسبو 2020".



وأكد معالي ديميتري كيركِنتزس: "سيبقى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وإكسبو 2020 دبي، وجميع المشاركين الدوليين متحدين في الالتزام بتقديم تجربة استثنائية لجميع الزوار، من كل أنحاء العالم. يغمرني الشعور بالسعادة والطمأنينة بفضل الطريقة التي استضيفت بها هذه النسخة من إكسبو الدولي وأُديرت بها حتى الآن، وكذلك بفضل عدد الزيارات التي حصدها إكسبو 2020 مؤخرا، إلى جانب كافة تدابير الصحة والسلامة المتخذة في موقع الحدث الدولي، التي ستضمن أن تكون الأسابيع والأشهر المقبلة واعدة بقدر الأشهر الأولى منذ الأول من أكتوبر."



وأشادت اللجنة، التي تضم مفوَّضين عامين من 34 بلدا، والتي يرأسها مانويل سالتشلي، رئيس لجنة تسيير إكسبو 2020 والمفوَّض العام لسويسرا لدى إكسبو 2020، بدولة الإمارات وبمنظمي الحدث الدولي لما تحقق من نجاحات منذ الافتتاح في الأول من أكتوبر، لاسيّما في ظل التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، مشيرةً إلى الملايين من الزوار الذين زاروا إكسبو 2020 بأمان.



ونوّه أعضاء اللجنة بنجاح الفعاليات الثقافية للبلدان التي تحتفل بأيامها الوطنية في إكسبو 2020، فضلا عن الاحتفالات الرائعة بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو 2020 التي أُقيمت في الثاني من ديسمبر، والتي أحيت مرور 50 عاما على تأسيس الدولة.



وقال مانويل سالتشلي، رئيس لجنة تسيير إكسبو 2020: "منذ انطلاق إكسبو 2020 قبل ما يقرب من ثلاثة أشهر، تجلى أمام العالم بأسره الالتزام الراسخ لدى المشاركين الدوليين والمنظمين بتقديم تجربة زائر استثنائية. وإذ نقترب من منتصف الطريق، مستقبلينَ العام الجديد بروح مفعمة بالتفاؤل المتجدد، فأنا واثق من أن هذا التعاون الدولي سيواصل دعم الأهداف الوطنية للمشاركين الدوليين، التي تشمل مواجهة التحديات العالمية المشتركة".



وأفاد كلايتون كيمبتون، المفوض العام لنيوزيلندا لدى إكسبو 2020 دبي: "لدى النيوزيلنديين، بصفتنا ’كايتياكي‘ (أي أوصياء)، قناعة راسخة بأنه تقع على عاتقنا مسؤولية جعل العالم مكانا أفضل لأجيال المستقبل. ونود أن نُشيد بالمشاركين الدوليين، وأصدقائنا، وزملائنا في إكسبو 2020 إزاء التزامهم المشترك، جنبا إلى جنب مع نيوزيلندا، لاستضافة جميع الزوار من شتى بقاع الأرض بأمان، وهو ما يلهِم التحرك من أجل صون كوكب الأرض لآلاف السنين".



وقالت ألبينا آسيس أفريكانو، المفوض العام لأنغولا لدى إكسبو 2020 دبي: "نُشيد بجهود لجنة تسيير إكسبو 2020 في إنجاحها اجتماعا آخر، إذ طرحت قضايا حاسمة تؤثر على المشاركين الدوليين والمنظمين على حد سواء. ولا تزال أهداف أنغولا في إكسبو 2020 ثابتة، وتشمل الترويج لدولة أنغولا وشعبها وثقافتها، فضلا عن جذب الاستثمارات في مختلف المجالات، ويغمرنا التفاؤل بأن مواصلة اتخاذ التدابير تضمن تحقيق هذه الأهداف قبل 31 مارس 2022. تمثل دبي المنصة المثالية لتسليط الضوء على هويتنا وأهدافنا".



إكسبو 2020 أضخم حدث دولي يُقام منذ بداية الجائحة الحالية، وتشمل تدابير كوفيد-19 التي وضعها إكسبو 2020 مؤخرا زيادة عدد مراكز فحص "بي سي آر" ليبلغ أربعة مراكز، إلى جانب إجراء الفحص مجانا لجميع العاملين في أجنحة الدول. وبينما يواصل جميع الموظفين الميدانيين والفنانين والمؤدين الخضوع للفحص بوتيرة منتظمة، يلتزم إكسبو 2020 دبي بتطبيق الخبرات المكتسبة في غضون الأشهر الـ18 الفائتة والمضي قدما مع الشركاء والجهات المعنية لضمان مقاربة متوازنة وشاملة للمستقبل.



ومع حصول أكثر من 90 في المئة من سكان دولة الإمارات على التطعيم بصورة كاملة، فرض إكسبو 2020 دبي إلزامية التطعيم والحصول على جرعات معززة من اللقاحات على جميع الموظفين والمقاولين ومزودي الخدمات لدى إكسبو 2020 والمشاركين الدوليين.



وأكدت لجنة إكسبو، أن زوار الحدث الدولي الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر ملزمون بتقديم إثبات يفيد تلقيهم اللقاح المضاد لكوفيد-19 أو إبراز نتيجة سلبية لفحص "بي سي آر" على أن يكون الفحص أُجري قبل ما لا يزيد على ـ72 ساعة. وإلى جانب ذلك، يوفر إكسبو 2020 محطات تعقيم في الموقع ويفرض ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة والمفتوحة على حد سواء.

