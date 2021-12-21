فعاليات مبهجة في إكسبو من 21 إلى 23 ديسمبر.. مرحباً بالزوار

المصدر: دبي- البيان

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يحتضن إكسبو 2020 دبي، عدداً من البرامج والأحداث والفعاليات الترفيهية النوعية الغامرة بالفرح والمتعة والمعرفة خلال الفترة من 21 ولغاية 23 ديسمبر الجاري، أبرزها:





21 ديسمبر



اليوم الوطني لتوغو

-10:15، ساحة الوصل



اليوم الوطني لجزر سليمان

-16:15، ساحة الوصل



كولومبيا – فيلم "جيلكو": رحلة الأيام اللانهائية

-على الحد الفاصل بين الأفلام الوثائقية والخيال، يُعرض فيلم "جيلكو": رحلة الأيام اللانهائية، وهو مزج متغير من الصور المميزة للنساء في مدينة خيلكو في كولومبيا

-14:00-16:00، مدرج تيرّا



الأرجنتين – دروس التانغو الأرجنتيني

-في جناح الأرجنتين، التانغو هو تراثنا، ومشاركته هو شغفنا. فرصة لا تفوّت لتعلم التانغو، واختبار شرارة الحب لهذه الرقصة والتي سيبقى أثرها لبقية أيامك

-16:00-17:30، منصة الأرض، منطقة الاستدامة



مهرجان نيوزيلندا للأفلام القصيرة

-يقدم المهرجان متعة حقيقية لهواة الأفلام، حيث تعرض أوتيروا نيوزيلاند موهبتها السينمائية. يأتيكم مهرجان الأفلام هذا، بأفلامه الشهيرة والتي نالت استحسان النقاد، كجزء من مهرجان الأفلام السينمائية القصيرة الرائد، بعنوان "اعرض لي أفلاما قصيرة"

-18:00-19:45، الغرفة التعاونية من فونتيرا، جناح نيوزيلندا



إيطاليا – مهرجان سانريمو جيوفاني يستضيف نويمي

-دعوة للانضمام لحفل يستضيف الفنانة نويمي، واحدة من أجمل الأصوات الغنائية الإيطالية، برفقة ثلاثة فنانين شباب قد شاركوا في مهرجان سانريمو الأخير، وهم : دافيد شورتي، وفولكاست و رونجونيو

-21:00-22:30، مسرح دبي ميلينيوم



22 ديسمبر



اليوم الوطني لطاجيكستان

-10:15، ساحة الوصل

اليوم الوطني لأنغولا

-16:15، ساحة الوصل



تدويل التعليم العالي في مصر: التحديات والفرص

-ستناقش هذه الجلسة التحديات والفرص التي تفرض نفسها على الساحة أثناء عملية تدويل التعليم العالي في مصر

-13:00، جناح مصر



صندوق الأمم المتحدة للسكان

-مناقشة تمكين المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي: فعالية نقاشية حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

-تستعرض الحلقة النقاشية قصص نجاح النساء اللواتي شاركن مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في العديد من المنتديات والمنصات، وجميعهن من دول مجلس التعاون الخليجي

-14:00-16:00، ملتقى الأمم المتحدة



نساء خلف الكاميرا

-يستعرض جناح الأرجنتين أفضل ما أنتجته صناعة السينما الأرجنتينية

-دعوة للانضمام إلى مخرجي الأفلام، والاستمتاع بما يسردونه على الحضور من التحديات والتجارب التي تواجهها النساء العاملات في صناعة السينما

-من الساعة 14:00، مدرج تيرّا



مهرجان بوتسوانا الموسيقي

-حيّاكم في هذا الحدث الرائع خلال شهر الموضوعات، للفنون والحرف اليدوية في جناح بوتسوانا. ستضم هذه الفعالية الرائعة مجموعة من أفضل منسقي الدي جي

-16:30، حلقة الأنشطة، جناح التنقل



أوركسترا القدس الشرقية & الغربية

-فرصة لا تفوّت للاستمتاع بمزيج من موسيقى الشرق الأوسط، والموسيقى الأندلسية وموسيقى المغرب العربي على منصة واحدة. يقدمها لكم فريق الأوركسترا وهم ثلاثة موسيقيون من ثقافات وأديان مختلفة، وجميعهم يعزفون على الآلات الموسيقية العربية

-20:00، مسرح دبي ميلينيوم



آي آر رحمن في إكسبو 2020 دبي

-فرصة للاستمتاع بعرض الموسيقار آي آر رحمن، والفائز بجائزة غرامي وجائزة الأكاديمية

-يحيي الحفل كوكبة من كبار الأسماء في عالم صناعة الموسيقى في جنوب آسيا، مثل هاريهان، وجاويد علي، ورانجيت، وبينّي دايال، وجونيتا غاندي، وأندريا إرميا، وشويتا موهان

-20:00، منصة اليوبيل

المخيمات الشتوية للأطفال

-مخيم إكسبو الشتوي (حتى 30 ديسمبر)

-يوفر المخيم أنشطة رياضية مجانية للأطفال من 6 سنوات حتى 12 سنة

-ينتظر الأطفال:

-المشاركة في العديد من الأنشطة المختلفة

-زيارة أجنحة الدول المختلفة

-استكشاف عجائب إكسبو 2020 دبي

-10:30، 12:30، 14:30، 16:30 و 18:30



مخيم إكسبو الشتوي بمركز الرياضة واللياقة البدنية والعافية (حتى 30 ديسمبر)

-صُمم هذا المخيم خصيصاً للأطفال من سن الخامسة حتى 12، ويقدم للأطفال ثلاث ساعات من الأنشطة المرحة في الفنون والرياضات والألعاب الجماعية بقيادة مدربي الرياضات في أوسي إكسبو

-من الإثنين حتى الخميس، 10:00-13:00



نادي مانشيستر سيتي: مخيم مانشستر سيتي للأطفال

-يقيم نادي مانشستر سيتي مخيماً كروياً مليئاً بأجواء البهجة والمرح، يقوده مدربون من نادي مانشيستر سيتي، مما يساعد على الإبقاء على حيوية ونشاط الأطفال أثناء الإجازة المدرسية

-من الساعة 14:00 حتى 17:00، أوسي بارك، مركز الرياضة واللياقة البدنية والعافية

23 ديسمبر



فرقة باليه كازاخستان الوطنية

-يمثل "مسرح الرقص الأكاديمي الحكومي" واحدة من أعرق مؤسسات الباليه الكلاسيكي في جمهورية كازاخستان، ويستعرض التراث العزيز للباليه الكازاخستاني عبر هذا العرض الفريد من نوعه بأداء أفضل راقصي السهوب الكازخستانية

-16:00–18:00، مسرح دبي ميلينيوم



ليلة العيد الأردنية – ديانا كرزون

-ديانا كرزون مغنية أردنية تؤدي البوب العربي، ومضيفة تلفزيونية، وممثلة، فازت بلقب سوبر ستار، وهو النسخة العربية من برنامج "بوب أيدول"، في الموسم الأول للبرنامج في عام 2003

-19:30-21:30، مسرح دبي ميلينيوم



تامر حسني في إكسبو

-يمكنك مشاهدة تامر حسني، وهو مغنٍّ ومؤلف أغانٍ وملحن وكاتب نصوص سينمائية ومخرج مصري

-أصدر أول ألبوم له في عام 2004 باسم "حب"، وشارك أيضا في الكثير من الأفلام والمسلسلات، مثل فيلم "حالة حب"

-20:30-22:30، منصة اليوبيل



فيولونتشيليسيمو ومارين كازاكو

-يمكنك الاستمتاع بأداء واحدة من أشهر الفرق الرومانية التي ظهرت في السنوات الأخيرة

-أسسها عازف التشيلو الشهير مارين كازاكو الذي ابتكر طريقة حديثة لتعزيز موسيقى الفرق الصغيرة والموسيقيين الرومانيين الموهوبين الشباب

-23:00-00:00، مسرح دبي ميلينيوم



المخيمات الشتوية للأطفال

مخيم إكسبو الشتوي (حتى 30 ديسمبر)

- يوفر المخيم أنشطة رياضية مجانية للأطفال من 6 سنوات حتى 12 سنة

- ينتظر الأطفال:

-المشاركة في العديد من الأنشطة المختلفة

-زيارة أجنحة الدول المختلفة

-استكشاف عجائب إكسبو 2020 دبي

-10:30، 12:30، 14:30، 16:30 و 18:30



مخيم إكسبو الشتوي في مركز الرياضة واللياقة البدنية والعافية (حتى 30 ديسمبر)

-صُمم هذا المخيم خصيصاً للأطفال من سن الخامسة حتى 12، ويقدم للأطفال ثلاث ساعات من الأنشطة المرحة في الفنون والرياضات والألعاب الجماعية بقيادة مدربي الرياضات في أوسي إكسبو

-من الإثنين حتى الخميس، 10:00-13:00



نادي مانشيستر سيتي: مخيم مانشستر سيتي للأطفال

-يقيم نادي مانشستر سيتي مخيما لكرة القدم مليئا بأجواء البهجة والمرح، يقوده مدربون من نادي مانشيستر سيتي، مما يساعد على الإبقاء على حيوية ونشاط الأطفال أثناء الإجازة المدرسية

-من الساعة 14:00 حتى 17:00، أوسي بارك، مركز الرياضة واللياقة البدنية والعافية