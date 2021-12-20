أحمد أبو الغيط: إكسبو 2020 إنجاز عالمي عظيم للإمارات

المصدر: دبي- وائل اللبابيدي

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أكد معالي أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية أن تنظيم دولة الإمارات إكسبو العالمي للمرة الأولى في المنطقة العربية يعد إنجازاً عظيماً للبشرية جمعاء كما أظهر الحدث الدولي للعالم أجمع القدرات الكبيرة التي تتمتع بها دولة الإمارات والإمكانات العديدة التي تزخر بها وتؤهلها إلى تنظيم كافة الفعاليات العالمية بنجاح.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر إكسبو 2020 دبي، حيث تحدث معالي أحمد أبو الغيط عن جامعة الدول العربية موضحاً أنها تعد أقدم منظمة إقليمية في العالم وتأسست في مارس عام 1945 وذلك قبل 6 أشهر من منظمة الأمم المتحدة، مشيراً إلى رسالتنا خلال تواجدنا بجناح في إكسبو 2020 دبي أن جامعة الدول العربية حية قوية وفاعلة وتتفاعل مع الشأن العربي وشؤون المنطقة.

وقال خلال المؤتمر : إن "الرسالة الثانية التي نؤكد عليها خلال تواجدنا في هذا الحدث العالمي البارز الذي تنظمه دولة الإمارات بنجاح وتميز، أن جامعة الدول العربية ليست منظمة سياسية وحسب وإنما هناك العديد من المجالات التي تنشط فيها مثل المجال الثقافي والاجتماعي والمرأة والطفل وكبار السن".

وأضاف أن المتابع لعمل الجامعة على مدار العام يجد أن الأمر لا يرتبط وحسب بالشأن السياسي وإنما هناك العديد من القضايا الأخرى التي ترتبط أيضا بالشأن العربي مثل التعليم والمرأة والطفل لافتا إلى جامعة الدول العربية تضم 11 قطاعاً متنوعاً.

وبين معاليه أن المشاركة الواسعة للدول العربية بأجنحة متميزة في إكسبو 2020 دبي يوفر لها منصة عالمية مثالية من أجل تسليط الضوء على الإنجازات التي حققها ورؤيتها للمستقبل والنجاحات والإنجازات العربية التي تحققت في العديد من المجالات.

وعبر معاليه عن تمنياته بالنجاح والتوفيق لدولة الإمارات في تنظيم هذا الحدث العالمي المتميز طوال مدة انعقاده التي تستمر حتى شهر مارس المقبل كما عبر عن تمنياته بالتوفيق للمملكة العربية السعودية الشقيقة ونجاحها في نيل شرف تنظيم إكسبو 2030.

وردا على سؤال حول دلالات استضافة الدول العربية لعدد من الأحداث العالمية الكبرى حيث تستضيف دولة الإمارات إكسبو 2020 وتستضيف دولة قطر كأس العالم 2022 وتستضيف جمهورية مصر العربية مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشان تغير المناخ "كوب 27" قبل أن تستضيف دولة الإمارات "كوب 28" عام 2023 .. قال إن استضافة الدول العربية لهذه الأحداث العالمية الكبرى يعكس امتلاكها البنية التحتية المتكاملة والإمكانات والعناصر البشرية القادرة على قيادة العملية التنظيمية لهذه الفعاليات بكل كفاءة.

كما لفت معاليه إلى أن التواجد العالمي البارز في إكسبو 2020 دبي يعكس الاهتمام الدولي الكبير بمنطقتنا العربية والإنجازات التي حققتها كافة الدولة ونحن نأمل أن نمضي في هذا الطريق لعقود مقبلة.

من جانبه أكد سعادة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد والمفوض العام لجامعة الدول العربية في إكسبو 2020 دبي أن جناح جامعة الدول العربية في إكسبو 2020 دبي استقطب نحو 70 ألف زائر حتى الآن ..مشيرا إلى أن الجناح حظي أيضا بزيارة واسعة من طلبة المدارس والأجيال الناشئة.

وذكر أنه كانت لدينا رغبة في التركيز على أطفال المدارس خلال زيارتهم للجناح لأنها المستقبل وحرص الجناح على تعريفهم بجامعة الدول العربية والمجالات التي تهتم بها وتقديم المعلومات كافة عن هذه المنظمة الإقليمية العريقة "بيت العرب".

وأشار إلى أم الجناح استقطب أيضا زوارا من جنسيات مختلفة حيث تم تقديم محتوى تعريفي لهم باللغة الإنجليزية من أجل تسليط الضوء على الجامعة العربية والإنجازات التي حققتها.