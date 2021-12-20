أجندة إكسبو حتى 22 ديسمبر.. فعاليات استثنائية وعروض ترفيهية نوعية

المصدر: البيان

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تنتظر زوار إكسبو 2020 دبي، مجموعة من الأنشطة والفعاليات الاستثنائية والعروض الترفيهية النوعية المدهشة خلال الفترة من 20 ولغاية 22 ديسمبر الجاري أبرزها:



20 ديسمبر



مهرجان البُردة 2021

-تطلق وزارة الثقافة والشباب النسخة الثانية من مهرجان البُردة تحت شعار "مساحات للعبور، عوالم للاكتشاف"

-تُبرز الفعالية الفنون والثقافة الإسلامية عبر تنظيمها لأكثر من 57 جلسة حوارية، وعرض عدد من الأفلام الوثائقية، والأفلام الروائية، وأفلام الأطفال

-تتضمن الفعالية سلسلة من الحلقات النقاشية، ومحاضرات رئيسية، وعروض حيّة وورش عمل وتستضيف قادة فكر ومتحدثين عالمين

-20-21 ديسمبر من الساعة 09:00، القاعة الجنوبية، مركز دبي للمعارض

-للتسجيل في الفعالية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.burda.ae، ولإجراء المقابلات، يرجى إرسال طلب مصحوباً باسماء المتحدثين مع تحديد موضوعات المناقشة إلى البريد الإلكتروني التالي: alburda@hqws.com



اليوم الوطني لجامعة الدول العربية

-10:15، ساحة الوصل

-11:00، إحاطة إعلامية برئاسة معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية



سلسلة الاستثناءات – جامعة الدول العربية:



جائزة التميز للمرأة العربية

-احتفاءً بالنساء الرائدات في العالم العربي، تسلط جائزة التميز للمرأة العربية الضوء على الدور التقدمي والمتواصل للمرأة في المجالات المختارة، كما تكرم الجائزة إنجازاتهن القيادية، وخبراتهن وإبداعاتهن

-16:00-17:00، جناح المرأة

الرؤى والرحلات

-فرصة للانضمام إلى سلسلة من الحوارات والدردشات الملهمة والتعليمية تتناول الصور النمطية الجنسانية بينما نمضي قدماً نحو مستقبل أكثر مساواة بين الجنسين

-بحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية

-17:00-18:00، جناح المرأة



عرض فيرتوسوس في فور+ - حفل عيد الميلاد المجيد

-فرصة للاستمتاع بعرض المواهب الموسيقية الكلاسيكية، الأول والأوحد من نوعه، والذي أحدث ثورة على شاشات التلفاز في هنغاريا منذ انطلاقه عام 2014

-18:00-19:30، منصة اليوبيل



عرض الشارع مع الحيوانات الأليفة (خلال الفترة من 20 حتى 23 ديسمبر)

-تقدم مجموعة الرقص الفالنسية، تيتويايا داسا، عرضها الأول من إخراج مصمم الرقصات غوستافو راميريز، وهو العرض الأول المصمم بالكامل ليلائم تقديمه بالمناطق المفتوحة والمساحات غير التقليدية، حيث يندمج فيه الجمهور ويصير جزءاً من العرض

-17:30-18:00 و 18:45-19:15، جناح إسبانيا

-لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمسؤول التواصل الإعلامي بجناح إسبانيا



سلسلة الأفلام الكولومبية

-فيلم فرسان الجنة "إيناتيس ديل باراييثو" – 20 ديسمبر، الساعة 19:00، تيرّا

-خيلكو – 21 ديسمبر، الساعة 14:00، تيرّا

-فوتبول كلوب لوس أخينوس- 22 ديسمبر، الساعة 19:00، تيرّا

-إل يدرا – 29 ديسمبر، الساعة 18:00، أوسي بارك



احتفالات عيد الميلاد

-عرض تقدمه الفرقة الفائزة بلقب برنامج المواهب "إنديا جوت تالنت" في أكتوبر 2010، الفرقة الكورالية شيللونج تشامبر شوير، حيث تُبهر الجمهور بعروض الكورال الغربي، بالإضافة إلى عروض كورالية مجددة لكلاسيكيات بوليوود

-20:30-22:30، مسرح دبي ميلينيوم



21 ديسمبر



اليوم الوطني لتوغو

-10:15، ساحة الوصل



اليوم الوطني لجزر سليمان

-16:15، ساحة الوصل



كولومبيا – فيلم "جيلكو": رحلة الأيام اللانهائية

-على الحد الفاصل بين الأفلام الوثائقية والخيال، يُعرض فيلم "جيلكو": رحلة الأيام اللانهائية، وهو مزج متغير من الصور المميزة للنساء في مدينة خيلكو في كولومبيا

-14:00-16:00، مدرج تيرّا



الأرجنتين – دروس التانغو الأرجنتيني

-في جناح الأرجنتين، التانغو هو تراثنا، ومشاركته هو شغفنا. فرصة لا تفوّت لتعلم التانغو، واختبار شرارة الحب لهذه الرقصة والتي سيبقى أثرها لبقية أيامك

-16:00-17:30، منصة الأرض، منطقة الاستدامة



مهرجان نيوزيلندا للأفلام القصيرة

-يقدم المهرجان متعة حقيقية لهواة الأفلام، حيث تعرض أوتيروا نيوزيلاند موهبتها السينمائية. يأتيكم مهرجان الأفلام هذا، بأفلامه الشهيرة والتي نالت استحسان النقاد، كجزء من مهرجان الأفلام السينمائية القصيرة الرائد، بعنوان "اعرض لي أفلاما قصيرة"

-18:00-19:45، الغرفة التعاونية من فونتيرا، جناح نيوزيلندا



إيطاليا – مهرجان سانريمو جيوفاني يستضيف نويمي

-دعوة للانضمام لحفل يستضيف الفنانة نويمي، واحدة من أجمل الأصوات الغنائية الإيطالية، برفقة ثلاثة فنانين شباب قد شاركوا في مهرجان سانريمو الأخير، وهم : دافيد شورتي، وفولكاست و رونجونيو

-21:00-22:30، مسرح دبي ميلينيوم



22 ديسمبر



اليوم الوطني لطاجيكستان

-10:15، ساحة الوصل

اليوم الوطني لأنغولا

-16:15، ساحة الوصل



تدويل التعليم العالي في مصر: التحديات والفرص

-ستناقش هذه الجلسة التحديات والفرص التي تفرض نفسها على الساحة أثناء عملية تدويل التعليم العالي في مصر

-13:00، جناح مصر



صندوق الأمم المتحدة للسكان

-مناقشة تمكين المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي: فعالية نقاشية حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

-تستعرض الحلقة النقاشية قصص نجاح النساء اللواتي شاركن مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في العديد من المنتديات والمنصات، وجميعهن من دول مجلس التعاون الخليجي

-14:00-16:00، ملتقى الأمم المتحدة



نساء خلف الكاميرا

-يستعرض جناح الأرجنتين أفضل ما أنتجته صناعة السينما الأرجنتينية

-دعوة للانضمام إلى مخرجي الأفلام، والاستمتاع بما يسردونه على الحضور من التحديات والتجارب التي تواجهها النساء العاملات في صناعة السينما

-من الساعة 14:00، مدرج تيرّا



مهرجان بوتسوانا الموسيقي

-حيّاكم في هذا الحدث الرائع خلال شهر الموضوعات، للفنون والحرف اليدوية في جناح بوتسوانا. ستضم هذه الفعالية الرائعة مجموعة من أفضل منسقي الدي جي

-16:30، حلقة الأنشطة، جناح التنقل



أوركسترا القدس الشرقية & الغربية

-فرصة لا تفوّت للاستمتاع بمزيج من موسيقى الشرق الأوسط، والموسيقى الأندلسية وموسيقى المغرب العربي على منصة واحدة. يقدمها لكم فريق الأوركسترا وهم ثلاثة موسيقيون من ثقافات وأديان مختلفة، وجميعهم يعزفون على الآلات الموسيقية العربية

-20:00، مسرح دبي ميلينيوم



آي آر رحمن في إكسبو 2020 دبي

-فرصة للاستمتاع بعرض الموسيقار آي آر رحمن، والفائز بجائزة غرامي وجائزة الأكاديمية

-يحيي الحفل كوكبة من كبار الأسماء في عالم صناعة الموسيقى في جنوب آسيا، مثل هاريهان، وجاويد علي، ورانجيت، وبينّي دايال، وجونيتا غاندي، وأندريا إرميا، وشويتا موهان

-20:00، منصة اليوبيل

المخيمات الشتوية للأطفال

-مخيم إكسبو الشتوي (حتى 30 ديسمبر)

-يوفر المخيم أنشطة رياضية مجانية للأطفال من 6 سنوات حتى 12 سنة

-ينتظر الأطفال:

-المشاركة في العديد من الأنشطة المختلفة

-زيارة أجنحة الدول المختلفة

-استكشاف عجائب إكسبو 2020 دبي

-10:30، 12:30، 14:30، 16:30 و 18:30



مخيم إكسبو الشتوي بمركز الرياضة واللياقة البدنية والعافية (حتى 30 ديسمبر)

-صُمم هذا المخيم خصيصاً للأطفال من سن الخامسة حتى 12، ويقدم للأطفال ثلاث ساعات من الأنشطة المرحة في الفنون والرياضات والألعاب الجماعية بقيادة مدربي الرياضات في أوسي إكسبو

-من الإثنين حتى الخميس، 10:00-13:00



نادي مانشيستر سيتي: مخيم مانشستر سيتي للأطفال

يقيم نادي مانشستر سيتي مخيماً كروياً مليئاً بأجواء البهجة والمرح، يقوده مدربون من نادي مانشيستر سيتي، مما يساعد على الإبقاء على حيوية ونشاط الأطفال أثناء الإجازة المدرسية

-من الساعة 14:00 حتى 17:00، أوسي بارك، مركز الرياضة واللياقة البدنية والعافية

