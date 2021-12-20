"الجميلة النائمة" تصحو في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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استمتع زوار إكسبو 2020 دبي، بأداء مؤثر لمحركي الدمى الإيطاليين الذين بثوا الحياة في شخصيات خرافية لا تُنسى، حيث قدمت مجموعة كارلو كولا وفيجلي الإيطالية الشهيرة عرضاً للدمى المتحركة لقصة "الأميرة النائمة"، وهي واحدة من أفضل القصص الخيالية المحبوبة في العالم.

ورافق العرض في مركز دبي للمعارض بإكسبو 2020 دبي، موسيقى كلاسيكية مبهرة وتصاميم مميزة للديكور الخاص بمشاهد المسرحية، فيما قدمت المجموعة لمستها الخاصة بإدخال تعديلات طفيفة على "الجميلة النائمة" الحكاية العالمية المحبوبة.



اختتم العرض الذي نظمه الجناح الإيطالي، بمرور مرح للدمى المتحركة التي تمثل شخصيات من الحكايات الشهيرة عالمياً، أمام الجمهور، مثل سندريلا، والجميلة والوحش، وذات الرداء الأحمر أو المعروفة بليلى والذئب، وبينوكيو، وروبن هود، وبياض الثلج (سنو وايت) والأقزام السبعة، وغيرها من الشخصيات المحببة.



صُمم الجناح الإيطالي الذي يشغل مساحة 3500 متر مربع بارتفاع 25 متراً، في صورة 3 هياكل لسفن مقلوبة، تغطي سقف المبنى، منتصبة فوق أعمدة طويلة، يحمل كل منها لونا من ألوان علم إيطاليا الثلاثة، الأخضر والأبيض والأحمر، وتبدو من أعلى مثل زهرة بثلاث بتلات متفتحة.