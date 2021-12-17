أصغر مجسم ذهبي للمسجد الحرام بجناح التشيك

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعرض جناح جمهورية التشيك على هامش مشاركته في إكسبو 2020 دبي، نموذجاً مصغراً للمسجد الحرام في مكة المكرمة مطلي بالذهب، من ابتكار شركة «IQS nano»، وتم تنفيذه بواسطة تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.



وقد حطم هذا النموذج المصغر الأرقام القياسية في هذا المجال، إذ يبلغ حجمه 820 ميكرومتراً × 643 ميكرومتراً × 135 ميكرومتراً؛ أي بسماكة إبرة الخياطة، حيث تمت طباعته باستخدام الطباعة الحجرية الدقيقة بدقة 250 نانومتراً، وهو ما يشكل تقريباً مقياس 1: 600000 من واقع المسجد الحرام في مكة المكرمة.



100 نانومتر



وأنتجت الشركة هذا النموذج لعرضه لأول مرة في العالم في إكسبو 2020 دبي، حيث تم إنشاء نموذج السيليكون باستخدام الطباعة النانوية ثلاثية الأبعاد القائمة على الطباعة الحجرية، وتم طلاؤه بطبقة رقيقة للغاية من الذهب بسماكة (100 نانومتر)، وتتوفر عشر قطع فقط من هذا النموذج.



ويقول بيتر فرانك، العضو المنتدب للشركة: «نفتتح في الجناح معرضاً متناوباً للكنوز التشيكية، وسنقوم بعرض المجسم في الفترة ما بين 15 ديسمبر إلى 31 يناير 2022، حيث تقوم شركة IQS nano بتطوير الطباعة النانوية ثلاثية الأبعاد منذ إنشائها قبل 10 سنوات».