متاح مجاناً للزوار.. جاويد بشير يحيي حفلاً موسيقياً في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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يحيي المغني الباكستاني الشهير جاويد بشير، حفلاً موسيقياً على مسرح اليوبيل في إكسبو 2020 دبي، الساعة 9 مساءً، يوم الأحد 5 ديسمبر، وهو متاح مجاناً لزوار الحدث الدولي.



الفنان، الذي ينحدر من عائلة موسيقية عريقة، غنى في العديد من أفلام بوليوود، وهو معروف بأنه مايسترو الموسيقى الكلاسيكية، لكنه يصف موسيقاه بأنها شاملة فهي تجمع بين مختلف الأنماط، من الصوفية الهادئة إلى الإيقاع الراقي بلمسة كلاسيكية.



وعن مشاركته في إحياء حفل في إكسبو 2020 دبي، أعرب جاويد عن فخره بتواجده في إكسبو الذي وصفه بأنه أكبر مسرح في العالم، كونه يشهد العديد من العروض الموسيقية والمرئية من مختلف أنحاء العالم.



وقال جاويد: "يشرفني أن أكون جزءاً من إكسبو 2020 دبي، وأفخر باستضافتي وإتاحة المجال لي لأقدم موسيقاي أمام جمهور عريض من مختلف الجنسيات والثقافات. كما أعده بأن أقدم عرضاً يبقى محفوراً في ذاكرتهم".



يعمل جاويد على مشروع موسيقي للسلام بين الهند وباكستان، ويتعاون فيه مع العديد من المنتجين من الهند وباكستان وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا، فهو يؤمن أن الموسيقى هي الخطوة الوحيدة التي تقرب الجميع دون أي قيود أو أية حدود.