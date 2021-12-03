جولات بالدراجات لأصحاب الهمم لزيارة 192 جناحاً

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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عزّز الأولمبياد الخاص الإماراتي ومعرض إكسبو 2020 دبي تعاونهما لدمج أصحاب الهمم في المجتمع عبر الرياضة وتشجيعهم على اتباع نمط الحياة الصحي المتوازن ودعم صحتهم الجسدية والنفسية وتنمية مهاراتهم المرتبطة بالتواصل والعمل الجماعي وتعزيز ثقتهم.



جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الأولمبياد الخاص الإماراتي ومعرض إكسبو 2020 دبي، صباح اليوم، في مركز الرياضة واللياقة والعافية بالمعرض.



ووقع الاتفاقية كل من طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي ومحمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، إكسبو 2020 دبي، بحضور أربعة لاعبين من فريق الأولمبياد الخاص الإماراتي.



وتتيح الاتفاقية لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية أو النمائية، تسهيل استخدام مركز الرياضة واللياقة والعافية إكسبو 2020 دبي الذي يمتد على مساحة 5400 متر مربع مخصصة لمجموعة واسعة ومتنوعة من الأنشطة الرياضية.



تمكين



كما تتضمن الاتفاقية تمكين أصحاب الهمم من جولات بالدراجات مع مرشدين متخصصين لزيارة 192 جناحاً للدول المختلفة المشاركة في إكسبو 2020 دبي، ومنصة اللياقة البدنية، والتي تقدم مجموعة من الفصول التي يقدمها مدربون محترفون، وملعب رياضي متعدد الأغراض، وصالة رياضية مجهزة، واستوديو للياقة البدنية.



وسيتعاون الأولمبياد الخاص الإماراتي مع إكسبو 2020 دبي لإطلاق أجندة تتضمن مجموعة من الأنشطة والبرامج التدريبية المختلفة للأطفال والكبار من جميع القدرات.



مشروع الفنون



سيتم عرض مشروع الفنون الموحدة للأولمبياد الخاص الإماراتي والذي يحمل اسم «زهور الأمل»، وهو أول عمل فني يتم تصميمه بالتعاون المباشر مع فنانين من أصحاب الهمم في المنطقة، في منطقة الفرص في الفترة من ديسمبر 2021 وحتى 31 مارس 2022.



تتكون «زهور الأمل» من سبع أزهار تمثل الإمارات السبع. قام 58 فناناً مشاركاً وأسرهم بصنع الزهور من سعف النخيل المزخرف، وهي محفوظة في قواعد معدنية من صنع الفنانة والمصممة الإماراتية عزة القبيسي.



وأكد طلال الهاشمي أن الاتفاقية ستوفر فرصاً أكبر لأصحاب الهمم للوجود في الحدث العالمي والاستفادة من الفعاليات كافة، وهي ترجمة لاستراتيجية دولة الإمارات في دعم وتمكين أصحاب الهمم.



وأضاف: «أعلن معرض إكسبو 2020 دبي أنه سيكون الأكثر شمولية ودمجاً وتنوعاً مقارنة بجميع الدورات السابقة لمعارض إكسبو، واليوم تأكد هذا الوعد، فقد استطاع إكسبو 2020 دبي أن يتحول بسرعة إلى منصة عالمية لتفعيل الدمج في الرياضة وفي الحياة وضمان مشاركة أصحاب الهمم فعلياً في تواصل العقول وصنع المستقبل. نحن سعداء للغاية بهذه الشراكة مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، والتي تحقق مفاهيم الفعاليات الرياضية الموحدة وتخدم أهدافنا».



نسخة استثنائية



وقال محمد الهاشمي: «انطلاقاً من توجيهات قيادة دولة الإمارات باستضافة نسخة استثنائية من إكسبو الدولي، عمل فريق إكسبو 2020 دبي منذ مرحلة التخطيط على أن يكون متميزاً بكل المقاييس، وأن يتمحور حول الإنسان، كل إنسان، وأن يشرك الجميع من دول ومؤسسات وجميع أطياف المجتمع المحلي والدولي في تحقيق شعار الحدث تواصل العقول وصنع المستقبل. إعلان اليوم محطة مهمة تجسد مساعي إكسبو 2020 دبي لإشراك الجميع من دون استثناء، ولأن الرياضة قوة جامعة وموحِّدة نحن متحمسون للعمل مع الأولمبياد الخاص لتزيد فعالياتنا تفرداً وشمولية ولتمكين الجميع من أن يعيشوا معنا تجربة إكسبو 2020 الاستثنائية».