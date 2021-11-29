أجندة إكسبو 2020 لـ3 أيام.. فعاليات منوعة وممتعة

المصدر: البيان

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يشهد إكسبو 2020 دبي، عدداً من الفعاليات والبرامج والأحدث المتنوعة والممتعة خلال أيام 28 و 30 نوفمبر و1 ديسمبر المقبل، أبرزها:





اليوم الوطني لألمانيا

- 10:15، ساحة الوصل

- 14:00، مؤتمر إعلامي في مركز إكسبو الإعلامي، الطابق الثاني



الإحاطة الإعلامية الشهرية لجناح كينيا

- 10:00 – 12:00، جناح كينيا



توزيع جائزة "تقدير"

-تكرم الشركات المتميزة العاملة في البناء والتصنيع والخدمات والمناطق الحرة في إمارة دبي.

- المركز الإعلامي- الساعة 11 ظهراً



أوتوموتيف نيجيريا – الإنتاج والبنية التحتية لكهربة السيارات

-فعالية تركز على الفوائد المستدامة للتحول إلى السيارات الكهربائية

- 14:00 – 16:00، مدرّج تيرّا



مهرجان أفلام

-بتنظيم من أكاديمية الفيلم بادن-فورتمبيرغ، ومهرجان شتوتغارت الدولي لأفلام الرسوم المتحركة، سيعرض المهرجان أفلاما مُنتَجَة حديثا، وأفلاما وثائقية قصيرة، وأفلاما للأطفال

-16:00 – 17:00، جناح بادن-فورتمبيرغ



مانويل لينان – "الخبرات المشتركة"

-مانويل لينان هو أحد أفضل راقصي الفلامنكو. وينضم إليه زميله المغني ديفيد كاربيو في عرض مشترك.

- 29 نوفمبر، 18:00-2030، جناح إسبانيا

- 30 نوفمبر، 18:30، منصة الأرض و20:00 في جناح إسبانيا



فينيشيو كابوسّيلا بيستيالي كوميديا

-مشروع مسرحي مُبهر مستوحى من أعمال "دانتي أليغييري"، بمناسبة الذكرى الـ 700 لوفاته

- 20:00 – 22:00، منصّة اليوبيل



رحلة موسيقية مع فنانين من سورينام

- رحلة موسيقية رائعة يرويها فريق متعدد الثقافات من سورينام

- 20:30 – 21:00، منصّة الأرض

30 نوفمبر



اليوم الوطني لليبريا

- 10:15، ساحة الوصل



اليوم الوطني لبليز

-16:15، ساحة الوصل



لعبة الشطرنج العمياء

- أستاذ الشطرنج الكبير (الغراند ماستر) خوسيه فرناندو كوينكا، وأستاذ الشطرنج العالمي ديفيد مارتينيز يقدمان كتابهما الجديد

- سيواجه الغراند ماستر كوينكا في الوقت نفسه الضيوف في مباراة في لعبة الشطرنج العمياء

- 12:00، جناح إسبانيا



لا زالت امرأة

- يطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان حملة "لازالت امرأة"، وهي حركة وحملة تهدف إلى منح الأولوية لحقوق المرأة في العيش بكرامة، وفي أمان ورفاهية

- 15:00 – 18:00، ريوايرد توكس، جناح دبي العطاء



سترينغز أند بيتس (أوتار ونبضات)

- مشاهدة المزج بين آلتي كمان لحنية ودقات طبول التايكو اليابانية

- 18:30 – 19:00، منصّة الشمس



حفل موسيقي كلاسيكي حي لبهزود عبد الرحيموف

-سيعزف بهزود عبد الرحيموف، وهو عازف بيانو شاب موهوب من أوزبكستان، مقطوعات موسيقية من أعمال ليست، وبيتهوفن، وشوبان، وموسورسكي، وبروكوفييف، وتشايكوفسكي

-21:20 -23:00، حديقة اليوبيل



1 ديسمبر



اليوم الوطني لكازاخستان

- 10:15، ساحة الوصل

منتدى التجارة والاستثمار الكازاخستاني

- سيغطي المنتدى أحدث التطورات في بيئة الأعمال في كازاخستان وفرص الاستثمار هناك

- 09:00-18:00، مركز دبي للمعارض، المجمع الجنوبي (1A)، (1B)



رؤى ورحلات

- ستحضر هذه الفعالية سيدة ليبيريا الأولى كلار ماري ويا

- 11:00-12:00، جناح المرأة



إسزينيكا

- تقدم الفرقة المجرية مزيجا لا مثيل لها يجمع بين الموسيقى الشعبية والجاز والموسيقى الكلاسيكية

- 14:00-1500، منصىة الأرض



سبع أساطير عالمية – احتفال دبي سيفنز

- 15:00-16:00، Aussie Park

- 19:30-20:30، Sports Lounge



مهرجان ليبيريا الثقافي وحفل موسيقي حي

-علاقة فريدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وليبيريا

- 22:00-23:00، مسرح دبي ميلينيوم

