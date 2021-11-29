أجندة إكسبو 2020 لـ3 أيام.. فعاليات منوعة وممتعة
يشهد إكسبو 2020 دبي، عدداً من الفعاليات والبرامج والأحدث المتنوعة والممتعة خلال أيام 28 و 30 نوفمبر و1 ديسمبر المقبل، أبرزها:
اليوم الوطني لألمانيا
- 10:15، ساحة الوصل
- 14:00، مؤتمر إعلامي في مركز إكسبو الإعلامي، الطابق الثاني
الإحاطة الإعلامية الشهرية لجناح كينيا
- 10:00 – 12:00، جناح كينيا
توزيع جائزة "تقدير"
-تكرم الشركات المتميزة العاملة في البناء والتصنيع والخدمات والمناطق الحرة في إمارة دبي.
- المركز الإعلامي- الساعة 11 ظهراً
أوتوموتيف نيجيريا – الإنتاج والبنية التحتية لكهربة السيارات
-فعالية تركز على الفوائد المستدامة للتحول إلى السيارات الكهربائية
- 14:00 – 16:00، مدرّج تيرّا
مهرجان أفلام
-بتنظيم من أكاديمية الفيلم بادن-فورتمبيرغ، ومهرجان شتوتغارت الدولي لأفلام الرسوم المتحركة، سيعرض المهرجان أفلاما مُنتَجَة حديثا، وأفلاما وثائقية قصيرة، وأفلاما للأطفال
-16:00 – 17:00، جناح بادن-فورتمبيرغ
مانويل لينان – "الخبرات المشتركة"
-مانويل لينان هو أحد أفضل راقصي الفلامنكو. وينضم إليه زميله المغني ديفيد كاربيو في عرض مشترك.
- 29 نوفمبر، 18:00-2030، جناح إسبانيا
- 30 نوفمبر، 18:30، منصة الأرض و20:00 في جناح إسبانيا
فينيشيو كابوسّيلا بيستيالي كوميديا
-مشروع مسرحي مُبهر مستوحى من أعمال "دانتي أليغييري"، بمناسبة الذكرى الـ 700 لوفاته
- 20:00 – 22:00، منصّة اليوبيل
رحلة موسيقية مع فنانين من سورينام
- رحلة موسيقية رائعة يرويها فريق متعدد الثقافات من سورينام
- 20:30 – 21:00، منصّة الأرض
30 نوفمبر
اليوم الوطني لليبريا
- 10:15، ساحة الوصل
اليوم الوطني لبليز
-16:15، ساحة الوصل
لعبة الشطرنج العمياء
- أستاذ الشطرنج الكبير (الغراند ماستر) خوسيه فرناندو كوينكا، وأستاذ الشطرنج العالمي ديفيد مارتينيز يقدمان كتابهما الجديد
- سيواجه الغراند ماستر كوينكا في الوقت نفسه الضيوف في مباراة في لعبة الشطرنج العمياء
- 12:00، جناح إسبانيا
لا زالت امرأة
- يطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان حملة "لازالت امرأة"، وهي حركة وحملة تهدف إلى منح الأولوية لحقوق المرأة في العيش بكرامة، وفي أمان ورفاهية
- 15:00 – 18:00، ريوايرد توكس، جناح دبي العطاء
سترينغز أند بيتس (أوتار ونبضات)
- مشاهدة المزج بين آلتي كمان لحنية ودقات طبول التايكو اليابانية
- 18:30 – 19:00، منصّة الشمس
حفل موسيقي كلاسيكي حي لبهزود عبد الرحيموف
-سيعزف بهزود عبد الرحيموف، وهو عازف بيانو شاب موهوب من أوزبكستان، مقطوعات موسيقية من أعمال ليست، وبيتهوفن، وشوبان، وموسورسكي، وبروكوفييف، وتشايكوفسكي
-21:20 -23:00، حديقة اليوبيل
1 ديسمبر
اليوم الوطني لكازاخستان
- 10:15، ساحة الوصل
منتدى التجارة والاستثمار الكازاخستاني
- سيغطي المنتدى أحدث التطورات في بيئة الأعمال في كازاخستان وفرص الاستثمار هناك
- 09:00-18:00، مركز دبي للمعارض، المجمع الجنوبي (1A)، (1B)
رؤى ورحلات
- ستحضر هذه الفعالية سيدة ليبيريا الأولى كلار ماري ويا
- 11:00-12:00، جناح المرأة
إسزينيكا
- تقدم الفرقة المجرية مزيجا لا مثيل لها يجمع بين الموسيقى الشعبية والجاز والموسيقى الكلاسيكية
- 14:00-1500، منصىة الأرض
سبع أساطير عالمية – احتفال دبي سيفنز
- 15:00-16:00، Aussie Park
- 19:30-20:30، Sports Lounge
مهرجان ليبيريا الثقافي وحفل موسيقي حي
-علاقة فريدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وليبيريا
- 22:00-23:00، مسرح دبي ميلينيوم