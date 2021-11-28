قطر تستضيف إكسبو 2023 الدوحة للبستنة

المصدر: وائل اللبابيدي

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تستضيف قطر معرض "إكسبو 2023 الدوحة للبستنة" خلال الفترة من 2 أكتوبر 2023 ولغاية 28 مارس 2024.

أعلن ذلك محمد علي الخوري الأمين العام لـ"إكسبو 2023 الدوحة للبستنة"، خلال مؤتمر صحافي في إكسبو 2020 دبي اليوم (الأحد)، مؤكداً أنه تم التواصل مع الجهات المختصة في أكثر من 80 دولة بما فيها الدول العربية لدعوتها للمشاركة في المعرض الذي يستمر 179 يوماً، وهو أول معرض عالمي للبستنة يقام في منطقة ذات مناخ صحراوي.

وأضاف الخوري خلال المؤتمر، أن أعمال البنية التحتية للمعرض في مراحلها النهائية متوقعاً تجهيز وتسليم الأجنحة والخدمات للدول بحلول مارس 2022.

وأوضح الخوري أن "إكسبو 2023 الدوحة للبستنة" هو معرض عالمي من تصنيف "A"، يخدم المنطقة ككل، متوقعاً أن يشهد المعرض حوالي 3 ملايين زيارة من جميع أنحاء العالم، وأن يعزز حجم الاستثمارات في قطاع الزراعة بما فيها الزراعة التجميلية ومزارع الإنتاج الحقلي، مشيراً إلى أن المعرض الذي يقام تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل"، يغطي 4 محاور فرعية تشمل الزراعة الحديثة، التكنولوجيا، الوعي البيئي والاستدامة.

وقال الخوري: "أرسلنا حتى الآن 67 دعوة ووصلنا تأكيد 18 دولة بالمشاركة، كما تمت دعوة جميع الدول العربية ونحن في تواصل مستمر مع الجهات المختصة".

وتوقع الخوري أن يستقطب المعرض مجموعة من الشركات العالمية الرائدة في قطاع الأبحاث الزراعية لتقديم ما يخدم المناطق الصحراوية والاستفادة من تكنولوجيا الزارعة الحديثة في رفع الإنتاج الزراعي مع تقليل التكلفة.

وأضاف: "نتطلع من خلال إكسبو 2020 دبي للترويج لمعرض "إكسبو 2023 الدوحة للبستنة" في كافة الأجنحة المشاركة في إكسبو 2020 دبي".

ولفت إلى أن الهدف من معرض إكسبو الدوحة للبستنة يكمن في تشجيع الناس وإلهامهم وتعريفهم بالحلول المبتكرة ووضع حد للتصحر مشيراً إلى الوصول إلى حلول زراعة ناجحة بتطلب تعاوناً دولياً بهدف تفعيل دور المزارع في تحقيق الاكتفاء والأمن الغذائي.

وسيقام المعرض في حديقة البدع في قلب مدينة الدوحة على بعد خطوات من شارع الكورنيش الواقع بين الخليج العربي وميناء الدوحة. ويمتد "إكسبو 2023 الدوحة للبستنة" على مساحة 1.7 مليون متر مربع من المساحات الخضراء تشمل ثلاث مناطق هي الأجنحة الدولية التي تعتبر النقطة المحورية للحدائق والمعارض والفعاليان الدولية على نساحة 700 ألف متر مربع بالإضافة إلى منطقتين ستخصصان لإقامة مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات والتجارب. وسيتم تصميم وتجهيز كل منطقة من مناطق الموقع الثلاث لكي تقدم تجربة فريدة واستثنائية للزوار.

وسيحوي المعرض "منطقة العائلات" على مساحة 500 ألف متر مربع بالإضافة إلى "المنطقة الثقافية" التي ستقع بالقرب من المركز التاريخي لمدينة الدوحة.