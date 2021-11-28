ابتسامات فلسطينية.. رسالة محبة وسلام من إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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لوحات ترسم على وجهك الابتسام أثناء تجوالك بين الصور المعروضة.. كل ابتسامة خلفها قصة حلم وأمل نحو مستقبل أفضل. تلك ملامح معرض "بسمات متقاطعة" الذي يستضيفه الجناح المغربي بدءاً من اليوم، ويتواصل حتى 3 ديسمبر المقبل، فيما يفتح أبوابه من الساعة 9 صباحاً وحتى 10 مساءً.



يستحضر المعرض بين أرجائه صوراً لأطفال فلسطينيين أثناء زيارتهم للمغرب، ويوثق من خلالها اللحظات التي عاشوها والأماكن التي زاروها، والتي استطاعت أن تخطف من وجوههم بسمة تضيء حياتهم في ظل حالة عدم الاستقرار التي يعيشونها على أرضهم.



لوحة حملت اسم "ابتسامة مقدسة"، التقطت لصبية فلسطينية في إحدى حدائق مازاغان بالجديدة، لتكون عنوانا للأمل الذي يحمله الأطفال في غد مشرق. وأخرى بعنوان "ابتسامة بحرية" تحمل بين طياتها صورة لأطفال من القدس اكتست وجوههم بالرمال أثناء لهوهم على شاطئ أشقار بطنجة، حيث يلتقي المتوسط بالمحيط، لتكون ابتسامتهم دليل فرح وأمل في لقاء جديد حتى لو بعد حين.



ولا تستطيع إلا أن تقف عند صورة لأطفال من القدس في داخل أحد القصور الأثرية بمدينة مراكش، يرسمون لوحة من التراث الفلسطيني العريق، عربون تقدير ومحبة لأهل المغرب.



تلك الصور المأخوذة أثناء زيارة الأطفال الفلسطينيين إلى أهم الأماكن الأثرية والطبيعية في المغرب والتي تحتضن الكثير منها، تلهم عشاق الجمال من كل الأعمار، وتمثل رسالة حب ودعم من المغرب إلى جميع الأطفال من كل أنحاء فلسطين، على أمل أن تبقى الابتسامة مرسومة على وجوههم، وأن ينشروا من خلالها رسالة الحب والسلام.