قلب المحارب.. "شوني كيش" تغني إرث سكان كندا الأصليين في إكسبو 2020

المصدر: البيان

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تألقت المغنية وكاتبة الأغاني الكندية شوني كيش بصوتها القوي وأدائها المؤثر، على منصة الشمس في موقع إكسبو 2020 دبي، حيث قدمت عرضاً موسيقياً ملهما ومليئاً بالطاقة والإيجابية استحضرت خلاله إرث السكان الأصليين في كندا.



وتتميز كيش بإحساسها الكبير وقدرتها على أداء الأغاني بسلاسة، فهي تستمد إبداعها وطاقاتها من قصة كفاحها، وترى أن الموسيقى بمثابة دواء للروح كونها ساعدتها على تخطي العديد من العقبات التي واجهتها في حياتها، الأمر الذي ينعكس بدوره على كلمات أغانيها.



وقد أدت كيش خلال العرض أغنيتها "قلب المحارب" والتي تهدف من خلالها إلى تمكين جيل الشباب من السكان الأصليين وبث روح الصمود فيهم والتغلب على العقبات التي يواجهونها.



تعتبر كيش أول فنانة كندية من السكان الأصليين تفوز بالمركز الأول في مسابقة المواهب السنوية. بدأت كيش رحلتها في سن مبكرة، واستطاعت أن تحقق شغفها بأن تكون على خشبة المسرح حين كانت في سن الثانية عشرة، وسرعان ما أصبحت الموسيقى مصدرا للتمكين الذاتي بالنسبة لها.



ومن المقرر أن تقدم شوني كيش عرضا آخر يوم السبت، 27 نوفمبر، الساعة السادسة والربع مساء على مسرح دبي ميلينيوم في إكسبو 2020 دبي.