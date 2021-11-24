"ويجو" تتعاون مع إكسبو 2020 لمنح المستخدمين فرص زيارة الحدث العالمي

المصدر: البيان

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أعربت شركة "ويجو" محرك البحث الأضخم للسفر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن فخرها بالشراكة مع إكسبو 2020 دبي، وأنها من موزعي التذاكر المعتمدين لهذا الحدث العالمي.



وقالت "ويجو" في بيان صحافي: إنها ستقوم بالترويج للحدث عبر جميع قنواتها التسويقية، وستعمل الشركة على التركيز على أبرز النشاطات والفعاليات التي يتضمنها الحدث من خلال الفيديوهات والمحتوى عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الأخرى بما في ذلك دليل مفصل للحدث لزيادة الوعي حول إكسبو 2020. وسيشمل أيضاً رسائل البريد الإلكتروني والإشعارات الفورية لقاعدة عملاء ويجو الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحفيزهم على زيارة الحدث الدولي الأبرز".



وأكدت الشركة أن "حملة الترويج ستستمر الحملة حتى 31 مارس 2022، حيث ستوفر للمستخدمين مجموعة من التذاكر للحجز من خلال التطبيق والموقع الإلكتروني تحت خانة قسم الأنشطة، كما يمكن للمسافرين من أي جزء من العالم حجز تذكرة ليوم واحد أو لعدة أيام بالإضافة إلى تذكرة الموسم".



وقال مأمون حميدان، رئيس العمليات التجارية والمدير العام للشرق الأوسط وشمال افريقيا والهند لشركة ويجو: إن "إكسبو 2020 هو الحدث العالمي الأول الذي سيرسم مساراً جديداً لعودة الاقتصاد العالمي إلى ما كان عليه قبل الوباء وتعزيز قطاع السياحة، ونحن فخورون بشراكتنا مع إكسبو 2020 ونقدم لمستخدمينا فرصة لزيارة هذا الحدث المميز، وستكون تذكرة إكسبو 2020 صالحة طوال مدة الحدث".

وأشار إلى أن "إكسبو 2020 دبي يمثل معياراً لأبرز الأحداث في ظل جائحة كوفيد 19، والذي سيساهم بدوره في زيادة كبيرة في انتعاش السياحة في المنطقة".

