"ملك أرجحة الكرة في الكريكيت" وبطولة يوم مارادونا في إكسبو 2020

المصدر: البيان

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أسطورتان من مكانين مختلفَين في العالم تزينان قائمة الفعاليات الرياضية التي ينظمها مركز إكسبو 2020 دبي للرياضة واللياقة البدنية الأسبوع المقبل، يتم خلالها تكريم ذكرى نجم كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، فيما ستتاح الفرصة للزوار للتدرب على لعبة الكريكيت مع اللاعب الباكستاني الفذ وسيم أكرم.



في 25 نوفمبر، سيحيي جناح الأرجنتين الذكرى السنوية الأولى لوفاة مارادونا من خلال تنظيم بطولة كرة قدم للاعبين اليافعين. مارادونا، المولود في لانوس، الأرجنتين، عام 1960، كان يُعتبر من أعظم لاعبي العالم على الإطلاق، وقد قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم في عام 1986، وبعد توقفه عن اللعب، استقر في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث خاض مسيرة إدارية حافلة.



تبدأ بطولة يوم مارادونا، التي تنظَّم بالتعاون مع المعهد التكنولوجي للكرة والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، في الساعة 15:00 بتوقيت دولة الإمارات، حيث سيتم إحياء ذكرى السفير السابق لمجلس دبي الرياضي بإطلاق البالونات، وعرض فيلم، والوقوف لدقيقة صمت أولا، ومن ثم سيشهد الحضور انطلاق سلسلة من المباريات الودية بين أكاديميتي المعهد التكنولوجي للكرة والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.



وفي 26 نوفمبر، سيقدم "ملك أرجحة الكرة في الكريكيت" اللاعب الكبير وسيم أكرم جلسة تدريبية، مقدمة من ماستركارد، شريك إكسبو 2020 الرسمي لتقنية المدفوعات، وستتم دعوة الجمهور أيضا إلى المشاركة في مسابقة تتمحور حول لعبة الكريكيت لنيل فرصة الفوز بـ "مفاجأة لا تقدر بثمن".



وتتواصل الفعاليات الرياضية في يوم 28 نوفمبر، حيث تنطلق بطولة "كأس العالم" لكرة القدم للرجال، التي ستشهد مشاركة 32 فريقا، كل منها يضم 5 لاعبين، وتمثل هذه الفرق جميع المشاركين الدوليين في إكسبو من مختلف أنحاء العالم، وتستمر حتى 10 يناير. وسيعقب ذلك تنظيم بطولة مخصصة لكرة قدم السيدات في الفترة من 16 يناير إلى 18 فبراير.