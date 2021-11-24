عبدالله بن زايد: نفخر بتزايد أعداد طلبة المدارس والجامعات الذين زاروا إكسبو 2020

المصدر: وام

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عبر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية عن فخره بتزايد أعداد طلبة المدارس والجامعات الذين زاروا إكسبو 2020 دبي من جميع أنحاء الدولة، مثنياً على جهود الجهات والفرق المعنية والقائمين على إكسبو 2020 في إنجاح تجربة زيارات الطلبة وإثراء معرفتهم واطلاعهم على التجارب المختلفة والمتنوعة التي توفرها الأجنحة لإبداع العقول الشابة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس التعليم والموارد البشرية الذي عقد في جناح الدولة في إكسبو 2020 دبي.

ودعا سموه الطلبة وأولياء الأمور والمؤسسات والهيئات التعليمية إلى استغلال الفرص والمساحات الإبداعية التي يوفرها إكسبو 2020 دبي للتعرف على التجارب والأنشطة الثقافية والتعليمية التي توفرها الأجنحة، مؤكداً على دور إكسبو 2020 دبي في إلهام الجيل القادم للاستكشاف والتعلم والإبداع في بيئة ممتعة وغامرة بالتجارب والثقافات والأفكار المبتكرة والمتجددة التي توسع مداركهم وتمكن معرفتهم ومهاراتهم للمشاركة في صُنع المستقبل.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع سياسات وآليات تطعيم الطلبة في المدارس ضمن البرنامج الوطني للتحصين المعتمد في الدولة الذي من شأنه المحافظة على صحة وسلامة الطلبة وجميع أفراد المجتمع.

وناقش المجلس آليات تفعيل أدوار ومسؤوليات الأطراف المعنية في دعم البرنامج الوطني للتحصين بما فيها الجهات والمؤسسات التعليمية في الدولة بالتعاون مع الجهات الصحية إلى جانب أبرز التوصيات والمبادرات المقترحة في قطاع التعليم للمحافظة على معدلات عالية من التحصين على مستوى الدولة.

وأكد على أهمية الالتزام بالتطعيمات المحددة في البرنامج لتحقيق مجتمع مدرسي صحي وآمن وخال من الأمراض.

ويهدف البرنامج الوطني للتحصين إلى حماية الأطفال والبالغين من الإصابة ببعض الأمراض المعدية مما يؤدي إلى تعزيز مكانة وتنافسية الدولة على المستوى الإقليمي والعالمي في جودة واستدامة الرعاية الصحية.

كما استعرض المجلس ضمن جدول أعمال الاجتماع مستجدات مشروع التراخيص المهنية للعاملين في قطاع التعليم ونسب إنجاز المشروع ونتائج اختبارات المعلمين والقيادات المدرسية إلى جانب آليات تجديد الرخص المهنية وخطط تدريب وتأهيل القيادات المدرسية والمعلمين حيث يعد المشروع خطوة أساسية لضمان كفاءة وجودة العاملين في القطاع التعليمي على مستوى الدولة.

من جانبها، استعرضت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي آلية تطبيق مشروع التراخيص المهنية للقيادات المدرسية والمعلمين في المدارس الحكومية والتي جاءت كخطوة مهمة من أجل رفع الكفاءات المهنية في السلك التعليمي ورفدهم بقدرات إضافية.

وأكدت معاليها أن هناك عملاً تنسيقياً وثيقاً ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسة ومختلف الهيئات والمؤسسات التعليمية في الدولة لدعم وتعزيز آليات تطبيق سياسات رخصة المعلم وتكريس دور الرخص في تنمية مهارات وقدرات المعلمين بما ينعكس إيجاباً على المخرجات التعليمية وقطاع التعليم برمته.

حضر الاجتماع، معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع و معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب و معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة أمين عام المجلس و معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية - أبوظبي ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة - أبوظبي و معالي سارة عوض عيسى مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة -أبوظبي وسعادة الدكتور عبدالله محمد الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية - دبي وسعادة الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيس هيئة التعليم الخاص – الشارقة وسعادة محمد خليفة النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي.