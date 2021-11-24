عبدالله الرويشد للجمهور: نلتقي الليلة تحت سقف إكسبو 2020 دبي

المصدر: غسان خروب

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"أمسية خليجية كلاسيكية".. هكذا يمكن وصف حفل الفنان الكويتي عبد الله الرويشد، الذي يقف الليلة على مسرح اليوبيل، ليقدم لجمهوره وزوار معرض إكسبو 2020 دبي تشكيلة من أغنياته. ومع بدء العد التنازلي للأمسية الكلاسيكية، حرص الفنان عبد الله الرويشد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي على ابقاء حبل التواصل مع جمهوره مشدوداً، فعدا عن إعادته لجملة التغريدات التي أطلقها معرض إكسبو 2020 دبي على حسابه الرسمي في تويتر، كتب الرويشد: "في دبي ملتقى العالم، وتحت سقف إكسبو نلتقي في حفل غنائي على منصة اليوبيل" ليؤكد من خلال تغريدته إنه "بانتظار جمهوره".

في الوقت نفسه، لم يغض الرويشد الطرف عن تغريدة الفنانة الإماراتية أحلام، والتي أطلقتها عبر "تويتر"، حيث رحبت فيها بالرويشد، وكتبت: "الله الله ... ينورنا بو خالد الغالي عبد الله الرويشد في اكسبو 2020 دبي .. فناننا الكبير"، مشيرة إلى رغبتها بحضور الحفل. ترحيب أحلام بالرويشد لم يمر مرور الكرام، حيث بادلها القول: "هذا نورك ونور بلادك يا بنت زايد .. حضورك يشرفني .. يا مرحبا مليون .. وهذه الساعة المباركة".

الرويشد وقبيل حفله في "اكسبو 2020 دبي"، كان قد تحول إلى حديث رواد التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع مصور يجمع "سفير الأغنية الخليجية" مع نجل الوكيل المساعد للأنشطة التربوية، محمد فيصل المقصيد، والذي رسم فيه الضحكة على وجه كل من تابعه، ليغمر رواد التواصل الاجتماعي الرويشد، بقولهم "كبير يا أبو خالد بأخلاقك قبل فنك".