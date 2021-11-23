عهود الرومي من جناح الدنمارك: إكسبو 2020 فرصة لتعزيز التواصل الإنساني

المصدر: البيان، ووام

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أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن "إكسبو 2020 دبي، يشكل فرصة لتعزيز التواصل الإنساني ومد جسور التعاون والعمل المشترك، للارتقاء بمسيرة التنمية وبناء مستقبل أكثر استدامة للمجتمعات، وأشادت بتجارب مملكة الدنمارك التي تمثل قصة نجاح في العمل القائم على الإنسان".

وقالت معاليها: إن "نجاح دولة الإمارات في تنظيم أكبر تجمع عالمي من نوعه، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، واحتضان إكسبو 2020 دبي ثقافات وتجارب 192 دولة، وتركيزه على تعزيز تواصل العقول لصناعة المستقبل، يعكس ريادة دولة الإمارات في تعزيز الجاهزية للمستقبل، ويؤكد موقعها مركزا عالميا لتلاقي الشعوب".

وجاءت تصريحات معالي عهود بنت خلفان الرومي، خلال زيارتها جناح مملكة الدنمارك في إكسبو الذي يحمل شعار "عرض العمارة والهندسة المستدامة" ويقع في منطقة "التنقل" وكان في استقبالها سعادة ينز لوند مدير جناح مملكة الدنمارك في إكسبو 2020 دبي.

وتعرفت معالي عهود الرومي خلال جولتها في الجناح، على أبرز تجارب الدنمارك في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة وتصميم المدن المعززة لجودة الحياة، والحلول الذكية في قطاع الصحة، وأبرز القيم والمفاهيم التي تميز المجتمع الدنماركي، واطلعت على عدد من مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدنمارك ودورها في دفع العجلة الاقتصادية، وأهم الحلول التي طورتها الدنمارك لمواجهة التحديات البيئية، وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة.

ويستعرض جناح مملكة الدنمارك في إكسبو 2020 دبي، محاور مختلفة من تجارب الدنمارك، ويعرف بتجربتها في مجال المدن الذكية التي تم تصميمها لتكون صديقة لمستخدمي الدراجات الهوائية، ودمج الألواح الشمسية في مرافقها وبنيتها المعمارية لتوليد الطاقة ويسلط الضوء على ريادة الدنمارك في تصميم المدن المعززة لجودة الحياة، الذي يرتكز على الجاذبية والعملية.

وتعرف الدنمارك بتجربتها كذلك في تعزيز جودة حياة المجتمع في مختلف المجالات فيما يعرف الجناح بمفهوم "هيغ" وهي كلمة ابتكرتها الدنمارك لتعبر عن مفهوم الشعور بالاسترخاء والراحة في الحياة العملية والشخصية.

ويستعرض الجناح أهم الاختراعات والابتكارات التي طبقتها الدنمارك خلال السنوات الماضية مثل الدراجات الهوائية الكهربائية، وحلول الطاقة النظيفة والتصميم الداخلي وغيرها، ويتناول عددا من التجارب في قطاع الصحة تتضمن توظيف الذكاء الاصطناعي في إنقاذ حياة الأفراد، وقلم حقنة الأنسولين للمصابين بمرض السكري، ويعرف بتطبيق "كن عيني" الذكي، الذي تم ابتكاره لمساعدة أصحاب الهمم وتسهيل حياتهم من خلال ربطهم بالشركات والمتطوعين.

ويحتضن جناح الدنمارك عروضا لمشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة تشمل 550 شركة، منها 200 شركة تعرض مشاريعها على أرض إكسبو، و350 شركة يتم التعريف بمشاريعها عبر الموقع الالكتروني للجناح.

ويقدم الجناح تجربة متميزة توفر للزائر فرصة التعرف على أهم السياسات والقوانين التي طورتها الدنمارك، والمبادرات التي أطلقتها، إذ تعد من أوائل الدول في العالم التي أنشأت وزارة للبيئة عام 1971، كما أنها من الدول ذات التجارب الريادية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، إذ يتم توفير 47% من الطاقة الكهربائية فيها بالاستفادة من طاقة الرياح.

كما يقدم الجناح نظرة شاملة على تاريخ المملكة منذ عصر الفايكنغ، وعرضا مبتكرا حول السفن التي كانت مستخدمة في ذاك العصر، ويتيح للزوار المشاركة في بناء مجسم لها، وقد تم تصميم جناح الدنمارك ليحاكي تصميم البرج الدوار في العاصمة كوبنهاغن، حيث يمثل المدخل مرصدا على ارتفاع 18 مترا، يشبه في تصميمه أبراج المراقبة، ويمكن الزوار من مشاهدة معالم إكسبو والعديد من الأجنحة والفعاليات.