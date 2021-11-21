"إمداد" تدعو منسوبيها لزيارة إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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قررت مجموعة "إمداد" مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة لتعزيز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية والتي تتخذ من دبي مقرا لها، دعوة فريق عملها لزيارة معرض إكسبو 2020 دبي، والتعرف على ما تقدمه الدول والشركات المشاركة من برامج وخطط ورؤى لبناء عالم أفضل وتشكيل المستقبل واستعراض فرص التنمية والاستثمار المختلفة حول العالم.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مسعى المجموعة لدعم الفعالية العالمية وتحفيز العاملين لديها على استكشاف المعرض حيث أتاحت المجموعة الفرصة لأكثر من 7 آلاف عضو في فريق عملها لزيارة المعرض والتعرف على ما يقدمه.

وأعرب سعادة جمال عبد الله لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمداد" عن اعتزازه بهذه المبادرة الهامة التي تؤكد التزام "إمداد" بمساندة الفعاليات المختلفة التي تعزز مكانة الإمارات البارزة على مستوى العالم سياسيا واقتصاديا وسياحيا وتسهم في دعم اقتصادها الوطني مشيدا بالتنظيم المتقن والمتميز لهذا الحدث العالمي إلى جانب الإدارة الحصيفة والدقيقة للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

وقال سعادته " نشعر بالفخر بأن الدولة أصبحت وجهة رئيسية عالمية في الكثير من المجالات واليوم يرسخ معرض إكسبو 2020 دبي هذه المكانة الرائدة من خلال استقطاب آلاف الأفراد والمؤسسات من داخل وخارج الدولة ونحن بدورنا نعتز بدعم هذا الحدث العالمي الذي يؤسس لمستقبل فريد لوطننا ويمهد لمرحلة جديدة من الازدهار والتقدم للإمارات دولة وشعبا".

وأكد أن معرض إكسبو 2020 دبي يعد إشارة مهمة لانقضاء الجائحة استنادا لإعلان الحكومة مؤخرا المتعلق بهذا الشأن كما أنه يعتبر أبرز البرامج الداعمة للتجارة والأعمال والسياحة في مدينة دبي خاصة وعلى مستوى الإمارات بشكل عام على مدى الأشهر المقبلة فضلا عن دوره المنتظر في دفع معدلات النمو المستدام ودعم اقتصاد عالمي أكثر تنوعا ومرونة وابتكارا.