"سيركو" تمنح موظفيها تذاكر مجانية ليوم واحد إلى إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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منحت سيركو الشرق الأوسط المتخصصة بالخدمات المالية، موظفيها في الإمارات البالغ عددهم 2500 موظف، تذاكر مجانية ليوم واحد إلى إكسبو 2020 دبي، لتتيح لهم فرصة زيارة هذا الحدث العالمي الاستثنائي على أرض الواقع.

وقال فيل مالم، الرئيس التنفيذي لشركة سيركو الشرق الأوسط: "تأتي هذه الهدية عربون تقدير بسيط للجهود التي بذلها موظفونا، وتعبيراً عن فخرنا بما قدموه من عملٍ وتفانٍ في هذا العام الاستثنائي. ونهدف إلى منح جميع موظفي سيركو الفرصة لاختبار هذه التجربة الفريدة واستكشاف العروض والفرص المتنوعة التي يوفرها إكسبو 2020 دبي، بالإضافة إلى التعرف على أبرز الخدمات عالمية المستوى، من التقنيات والابتكارات المتقدمة إلى تجارب العملاء المتميزة التي ستساهم في تعزيز مكانة المنطقة".

وتهدف سيركو الشرق الأوسط، بصفتها شركة تركز على الابتكار وتقدم خدمات الإدارة للأشخاص والأصول والبيانات، إلى تزويد موظفيها دائماً بفرص التعلم وتشجيعهم على طرح الأفكار الجديدة والمبتكرة لدعم عمليات الشركة في قطاعات الطيران والصحة والنقل والدفاع وغيرها. وتأتي هذه المبادرة تقديراً لجهود موظفي سيركو وعملهم الجاد والتزامهم وتفانيهم على مدار 18 شهراً الماضية، وتشكل فرصةً رائعة لهم لخوض تجربة فريدة من نوعها والتعرف عن قرب على ثقافات العالم المختلفة في قلب دبي.