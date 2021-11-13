"هايلايت" الكورية من إكسبو 2020: دبي أبهرتنا

المصدر: البيان

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أبدى أعضاء فرقة "هايلايت" الكورية الجنوبية، حماسهم الكبير للقاء معجبيهم في دولة الإمارات للمرة الأولى، معربين عن سعادتهم بالمشاركة في إحياء الحفل الغنائي في حديقة اليوبيل بإكسبو 2020 دبي، ليلة أمس الجمعة، ضمن مهرجان "كي بوب" في الإمارات (كايت)، الذي ينظمه المركز الثقافي الكوري في الدولة، بالتعاون مع وكالة المحتوى الإبداعي الكوري (كوكا).



والتقى أعضاء الفرقة الكورية الشهيرة مع وسائل الإعلام والمعجبين، أمس، حيث قال يانغ يو سوب، وهو أحد أعضاء الفرقة المكونة من أربعة نجوم: "هذه هي المرة الأولى التي أزور فيها دبي، ونحن منبهرون بالتطور والروائع التي نشاهدها هنا، إنها فرصة رائعة للقاء المعجبين، ولهذا نريد أن نقدم أفضل ما لدينا لكي نبهرهم بأداء فرقتنا".



وأكد جميع أعضاء فرقة "هايلايت الكورية، أنهم سعداء ويشعرون بالفخر لاختيارهم لتمثيل "الكي بوب" في حدث دولي عظيم مثل إكسبو 2020 دبي. وعبر يوسوب عن حماسه لزيارة الجناح الكوري في موقع إكسبو 2020، وكذلك جناح الإمارات الذي يضم الكثير من الأمور المثيرة للاهتمام، إضافة إلى عدد من الأجنحة الأخرى المشاركة التي يرغب بزيارتها.



وتطرق أعضاء الفرقة الكورية إلى مرحلة الخدمة العسكرية التي جعلتهم خارج الضوء لفترة طويلة، وقال يون دو جون: "بعد التسريح من الخدمة العسكرية تجمعنا معاً للاحتفال بالذكرى الثانية عشر لتأسيس فرقتنا، ففي العام الماضي لم نتمكن من الاحتفال بسبب جائحة كوفيد-19، التي منعتنا أيضا من لقاء المعجبين وجهاً لوجه، ربما هذا العام سنلتقي بمعجبينا مجدداً، ونحن سعداء جداً بهذه الفرصة للقائهم".



وقال دو جون، أحد أعضاء الفرقة: "في فترة الخدمة العسكرية كنت أفكر دائماً في الأداء على المسرح، واليوم بعد أن أنهينا خدمتنا العسكرية، هانحن هنا في دبي لمقابلتهم، ربما لم نستعد في ذلك الوقت بشكل جيد لإطلاق أية أغنيات خاصة، ولكننا كنا نعمل على تحضير بعض الأفكار التي سنشاركها مع معجبينا قريبا".



وحول مستقبل الجيل الثاني من "الكي بوب"، قال لي كي كوانغ، من أعضاء الفرقة الكورية، إن "نجوم الكي بوب يواصلون الترفيه عن الجمهور، وأصبحوا أكثر شهرة مقارنة بالجيل الأول، لدينا أشخاص يعززون ويسوقون للكي بوب، وهي ظاهرة رائعة". وأضاف: "أعتقد أن الجيل الأول من فرق الآيدول الكورية الجنوبية لديهم مواهب رائعة، وقد تحسنوا كثيراً مقارنة بنا، نحن الذي نمثل الجيل الثاني في ألبوماتنا الأولية، ورغم خبرتنا الكبيرة كنا بحاجة للتعلم منهم وتطوير أنفسنا ومهاراتنا".



وعن أعمالهم الجديدة، قال سون دونغ وون، وهو من أعضاء الفرقة: "نسعى إلى أن يكون لدينا عروضا فردية أكثر على التلفاز، ولإقامة حفلات موسيقية أكثر في كوريا والعالم، كما أننا نريد إطلاق ألبوم جديد السنة القادمة، ونريد العودة إلى دبي لتقديم حفل غنائي مرة أخرى ولقاء المعجبين".



وقد أقيم حفل "كايت" في حديقة اليوبيل بإكسبو 2020 دبي، أمس الجمعة من الساعة الخامسة إلى الثامنة مساءً. وكانت الحفلة الموسيقية مجانية لجميع حاملي تذاكر إكسبو 2020 دبي، بحسب أسبقية الحضور.



يضم فريق «هايلايت» أربعة أعضاء، وكان يُعرف سابقاً باسم «بيست» قبل تغيير اسمه. واستطاع منذ انطلاقته في 2009، أن يحقق نجاحاً كبيراً وشهرة واسعة، إضافة إلى حصوله على أوسمة تكريمية، إذ يُعد أكثر فريق حاصل على جوائز موسيقية، ومن هذه الجوائز جائزة القرص الذهبي، وجائزة سيؤول الموسيقية، وجائزة ميلون الموسيقية المشهورة على مستوى آسيا.

