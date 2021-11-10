حيتان طائرة في إكسبو 2020

المصدر: دبي- مرفت عبد الحميد، تصوير : سيف الكعبي

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يستعرض الجناح الفرنسي مشروع "الحيتان الطائرة" الذي ابتكرته شركة "FLYING WHALES، وهو عبارة عن منطاد ضخم فريد وآمن وغير مسبوق، صمم خصيصاً لنقل الشحنات والأحمال الثقيلة والكبيرة بقدرة تصل إلى 60 طناً.

وأوضحت شركة "FLYING WHALES"، أن مشروع "الحيتان الطائرة" هو حل مستدام للتنقل من أجل فك العزلة عن المناطق غير الساحلية أو التي لا تتمتع ببنية تحتية للمواصلات حول العالم.

ويهدف مشروع "الحيتان الطائرة" إلى نقل البضائع إلى المناطق غير الساحلية والمعزولة حول العالم، وسيعمل على تحسين حياة مليار شخص يعيشون في المناطق غير الساحلية أو المعزولة من خلال ربطهم باقتصاد عالمي اكثر شمولا وإنصافا.

وتعتبر شركة "الحيتان الطائرة" الشركة الناشئة، شريك رسمي لجناح فرنسا في إكسبو دبي.